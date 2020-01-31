سيطايل تُغادر القناة الثانية بعد مسيرة 30 سنة من الاشتغال داخل صفوفها

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر مطلعة على أن سميرة سيطايل مديرة الأخبار بالقناة الثانية أعلنت رسمياً مغادرتها القناة التي اشتغلت بها منذ الثاني من ماي 1990 أي ما يناهز 30 سنة من العمل.

وأضافت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تغادر سميرة سيطايل القناة الثانية للاستقرار رفقة زوجها، سمير الدهر، الذي يشغل ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى اليونيسكو .

هذا وتعرف سميرة سيطايل داخل الوسط الإعلامي بالمرأة الحديدية داخل القناة الثانية، خصوصا بعد تعيينها في ماي من سنة 2001 مديرة للأخبار حيث استطاعت القبض بيد من حديد على القناة الثانية وبسط هيمنتها ونفوذها.

هذا وأصدرت القناة الثانية بلاغا أكدت فيه حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا بمغادرة سميرة سيطايل القناة، معبرة فيه عن شكرها واعتزازها بما قدمته الأخيرة لقناة ”عين السبع“ عبر تفانيها في أداء مهامها وعملها على أكمل وجه.