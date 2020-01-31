سيطايل تُغادر القناة الثانية بعد مسيرة 30 سنة من الاشتغال داخل صفوفها

هبة بريس – الرباط
كشفت مصادر مطلعة على أن سميرة سيطايل مديرة الأخبار بالقناة الثانية أعلنت رسمياً مغادرتها القناة التي اشتغلت بها منذ الثاني من ماي 1990 أي ما يناهز 30 سنة من العمل.
وأضافت ذات المصادر أنه من المنتظر أن تغادر سميرة سيطايل القناة الثانية للاستقرار رفقة زوجها، سمير الدهر، الذي يشغل ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى اليونيسكو .
هذا وتعرف سميرة سيطايل داخل الوسط الإعلامي بالمرأة الحديدية داخل القناة الثانية، خصوصا بعد تعيينها في ماي من سنة 2001 مديرة للأخبار حيث استطاعت القبض بيد من حديد على القناة الثانية وبسط هيمنتها ونفوذها.
هذا وأصدرت القناة الثانية بلاغا أكدت فيه حقيقة ما يتم تداوله إعلاميا بمغادرة سميرة سيطايل القناة، معبرة فيه عن شكرها واعتزازها بما قدمته الأخيرة لقناة ”عين السبع“ عبر تفانيها في أداء مهامها وعملها على أكمل وجه.
مواطنة
في 13:45
هههههه عند غرق السفينة الربان هو اخر من يغادر و ليس العكس.
مواطن مغربي غيور
في 14:02
نشكرك شكرا جزيلا على تخريبك للقناة الثانية
30 سنة خدمة في قناة 2M و ثم بعون الله افلاس هذه القناة اين المحاسبة . سجب تحديد المسؤوليات و تحديد التقصير في التسيير و سوء تدبير مؤسسة تندرج في القطاع الحكومي
اعجب لهذا البلد العجيب الذي سوف يخصص للمديرة المستقيلة تعويضا سمينا عرفانا لما قدمته من خدمات جليلة التي بواسطتها اضحت قناة 2M تضاهي و تنافس اقوى القنوات العالمية كالجزيرة و فرنس24
مقاطعون
في 14:44
الحصيلة تعويض سمين ومنصب جديد ,,,, هنيئا لخدام الدولة.
عزيز
في 14:55
الما والشطابا حتى بقاع البحر
Changer d'air !
في 16:27
Elle a quitté 2M de son propre gré ou elle a été remerciée suite à ses dernières sorties ???
De toute manière après 30 ans, la routine s’installe 😉😉
عبد الجبار
في 20:05
منذ أن تسلمت منصبها كمديرة البرامج و القناة في تقهقر لا برامج لا ثقافة لا أخبار بل ساهمت في تكليخ الشعب بمسلسلات و برامج التفاهة حتى الأفلام الوثائقية العالمية حرمتنا منها …فعدل المغاربة الواعون على مشاهدة القناة…
مغربي
في 20:36
واخيرا انتهى دور رسول الدجال الى الشعب المغربي وادت رسالتها خير اداء واوصلت الشعب الى الحضيض وهاهي الان ستكرم بملايين الدراهم عرفانا على مجهودها الجبار في افساد الشعب ولكن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
مواطن
في 00:12
30 أوهي في القناة الثانية ما عمرني اسمعتها تكلمت بالعربية نصرانية اكثر من النصارة