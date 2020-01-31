الصين تعلن: سنخصص طائرات لإحضار مواطنينا المتواجدين في الخارج

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، عن قرار جديد يستهدف حصر انتشار فيروس كورونا يستهدف هذه المرة المواطنين المنتمين لـ”بؤرة الفيروس” خارج البلاد.

وأوضحت الحكومة الصينية أنها سترسل طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان مركز فيروس كورونا المستجد، الموجودين في الخارج، في “أقرب وقت ممكن” إلى ديارهم، وفق ما أكدت وزارة الخارجية، الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هوا تشونغيينغ، إن القرار اتخذ نظرا “للصعوبات الفعلية التي يواجهها مواطنو مقاطعة هوبي خصوصا أهالي ووهان، في الخارج”.

ويأتي قرار الوزارة في وقت أعلن عدد من شركات الطيران عن تعليق أو تقليص عدد الرحلات إلى الصين، التي تبذل جهودا حثيثة لاحتواء تفشي الفيروس الجديد القاتل.