إسرائيل توجه رسالة إلى رجال الاعمال المغاربة !!

هبة بريس ـ وكالات
بعثت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، رسالة إلى الشعب المغربي، خاصة رجال الأعمال منهم.
ودعت خارجية الاحتلال في تغريدة جديدة لها على “تويتر”، رجال الأعمال المغاربة لزيارة إسرائيل، بدعوى اكتشاف الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة.
وعزت إسرائيل المحتلة لدولة فلسطين هذه الدعوة إلى تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي، بشكل ملحوظ، خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية:
نستطيع معا بناء مستقبل أفضل، أبوابنا مفتوحة أمامكم وأيادينا ممدودة إليكم.
ونوهت الخارجية الإسرائيلية إلى أن تطور العلاقات بين الجانبين قد دفع الوزارة إلى الدفع بالمزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقة، التي أكد انها ستتطور عبر العلاقات التجارية، حيث أكد ذلك عبر شريط الفيديو الذي أرفقته الخارجية على تغريدتها
الارض قبل السلام
في 18:36
اعتقد ان المغاربة لسیوا ضد التبادل التجاري وتطویر فرص العمل والاستثمار مع اسراٸیل شریطة اعطاء کل الحقوق للشعب الفلسطیني والبدء بجدیة في خلق دولة فلسطين علی الاراضي الفلسطینیة المرسومة قبل 1967وعاصمتها القدس الشریف ونزع کل المستوطنات بدون استثناء۰ ان لم یکن کذلک فلن نبالي بالکلام الفارغ۰ الارض مقابل السلام فکرة عربیة!!!