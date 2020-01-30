إسرائيل توجه رسالة إلى رجال الاعمال المغاربة !!

هبة بريس ـ وكالات

بعثت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، رسالة إلى الشعب المغربي، خاصة رجال الأعمال منهم.

ودعت خارجية الاحتلال في تغريدة جديدة لها على “تويتر”، رجال الأعمال المغاربة لزيارة إسرائيل، بدعوى اكتشاف الفرص الهائلة ذات المنفعة المتبادلة.

وعزت إسرائيل المحتلة لدولة فلسطين هذه الدعوة إلى تطور العلاقات بين المجتمعين المغربي والإسرائيلي، بشكل ملحوظ، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال مدير إدارة المغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية:

نستطيع معا بناء مستقبل أفضل، أبوابنا مفتوحة أمامكم وأيادينا ممدودة إليكم.

ونوهت الخارجية الإسرائيلية إلى أن تطور العلاقات بين الجانبين قد دفع الوزارة إلى الدفع بالمزيد من تطوير وتعميق هذه العلاقة، التي أكد انها ستتطور عبر العلاقات التجارية، حيث أكد ذلك عبر شريط الفيديو الذي أرفقته الخارجية على تغريدتها