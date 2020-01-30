ابنة الملياردير بيل غيتس تخطب صديقها المصري

هبة بريس - وكالات

أعلنت ابنة الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس في منشور “رومانسي” على موقع إنستغرام، أنها ستتزوج من صديقها “الفارس” المصري نائل نصار، بعد أن تقدم لخطبتها أثناء رحلة تزلج.

وكتبت جنيفر، الابنة الكبرى لميليندا وبيل غيتس البالغة من العمر 23 عاما، على حسابها في موقع إنستغرام: “نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه”.

وأضافت: “لقد اجتحتني تماما في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية التي شهدت على عواطفنا المشتركة العديدة. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والكبر والضحك والمحبة معا. نعم مليون مرة”.

وعلى حسابه في إنستغرام، نشر نائل نصار صورة لطلب الزواج من جنيفر، وكتب يقول “لقد وافقت!!”

وأضاف: “أشعر بأنني أسعد رجل وأكثر الرجال حظا في العالم الآن.. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر في الكبر معا خلال هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وأنا ببساطة لا أستطيع أن أتخيل حياتي من دونك. أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على تحويل كل يوم وكأنه حلم بالنسبة لي”.

وردت جينيفر على نصار بالقول: “نعم إنني أبكي مجددا، إنها حياة جميلة ومثالية، أنت كل شيء بالنسبة لي”، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية