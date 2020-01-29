الملك يصدر عفوا استثنائيا لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة

*الملك محمد السادس

الرباط – و ع

تفضل الملك محمد السادس بإصدار عفوا ملكيا استثنائيا لفائدة 201 من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص ..

“تفضل أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فأصدر أعزه الله عفوا ملكيا استثنائيا لفائدة مجموعة من نزلاء المؤسسات السجنية الأفارقة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 201 نزيلا.

ويندرج هذا العفو المولوي الكريم في إطار نهج جلالته الإنساني سيرا على شيم جده المصطفى عليه أفضل صلاة وأعظم تسليم من الصفح والرأفة مراعاة للاعتبارات الإنسانية للنزلاء المرضى والمسنين، وتحفيزا من جلالته لمن أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة تنفيذهم للعقوبة الصادرة في حقهم في احترام تام للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وانخرطوا بشكل إيجابي في البرامج التأهيلية والإدماجية.

هذا وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عملية عودتهم إلى بلدانهم.

حفظ الله مولانا الإمام وجعل النصر حليفه وأسدل على جلالته رداء الصحة ودوام العافية وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”.