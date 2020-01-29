رجال التعليم يضربون ليومين تضامنا مع أستاذ تارودانت

*صورة للتلميذة المعنفة

أحمد وزروتي: هبة بريس

أصدرت سبعة فروع نقابية بمدينة تارودانت بيانا تنديديا واستنكاريا للحكم الذي أصدرته الهيئة القضائية بمحكمة تارودانت ضد الأستاذ “ب ب ” المتهم بتعنيف الطفلة مريم، تدعو فيه إلى إضراب محلي لمدة يومين احتجاجا على ما سمته الهجوم الشرس على المدرسة العمومية.

وندد بيان كل من : الفدرالية الدموقراطية للشغل، الكونفدرالية الدموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنظمة الديموقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم بخلق دعاوي ومحاكمات كيدية ضد نساء ورجال التعليم.

وتساءل البيان الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه عن الحماية القانونية والقضائية التي توفرها الوزارة الوصية لنساء ورجال التعليم في ظل ما يقع.

واعتبارا لما سبق، دعت الهيئات النقابية إلى إضراب لمدة يومين 28/29 يناير بكافة الاقليم تعبيرا عن امتعاضها من الهجمة الشرسة التي تشنها جهات معينة ضد نساء ورجال المدرسة العمومية.