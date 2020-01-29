رجال التعليم يضربون ليومين تضامنا مع أستاذ تارودانت

*صورة للتلميذة المعنفة
أحمد وزروتي: هبة بريس
أصدرت سبعة فروع نقابية بمدينة تارودانت بيانا تنديديا واستنكاريا للحكم الذي أصدرته الهيئة القضائية بمحكمة تارودانت ضد الأستاذ “ب ب ” المتهم بتعنيف الطفلة مريم، تدعو فيه إلى إضراب محلي لمدة يومين احتجاجا على ما سمته الهجوم الشرس على المدرسة العمومية.
وندد بيان كل من : الفدرالية الدموقراطية للشغل، الكونفدرالية الدموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المنظمة الديموقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم بخلق دعاوي ومحاكمات كيدية ضد نساء ورجال التعليم.
وتساءل البيان الذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه عن الحماية القانونية والقضائية التي توفرها الوزارة الوصية لنساء ورجال التعليم في ظل ما يقع.
واعتبارا لما سبق، دعت الهيئات النقابية إلى إضراب لمدة يومين 28/29 يناير بكافة الاقليم تعبيرا عن امتعاضها من الهجمة الشرسة التي تشنها جهات معينة ضد نساء ورجال المدرسة العمومية.
رجال التعذیب
في 12:17
هل هم رجال التعلیم ام رجال التعذیب۰ ما هذه العقلیة المتخلفة، لا استغرب بما وصل الیه مستوی التعلیم في البلاد؟ الجیل القدیم کان احسن بکثیر من الجیل الحالي الذي لا یفکر الا في رتیبه۰ اتمنی ان تتعامل الوزارة بکل صرامة ولا تنفق سنتا واحدا للمتغیبین المضربیین۰
مغرب العز
في 12:21
والله عيب عليكم عقول فارغة وتربية خبيثة هكذا تواجهكم مشاكلكم يا من اسمهم الأساتذة تواجهون مشكل بمشكل أكبر منه
اولادي اريدهم داخل المدرسة لا خارجها وانت يا المسمى أستاذ لست كفئ ان تدرس
اولادي لان بعد تصرفك هذا نزلت الى الحضيض
معاد
في 12:22
سبحان الله رجال التعليم يدافعون على مجرم انها لمسخرة لكم ولمن يدعمكم. نحن شعب متخلف الى اقصى درجة،ندافع عن الظالم ونحتقر المظلوم ،قبل ان نسب المسؤولون لنسب انفسنا اذا ياحسرة على رجال التعليم ،وماذا لو اصبح احدكم مسؤولا فماذا ننتظر منه،الا الخراب والدمار للبلاد،حسب ما ارى المغرب محتاج قرون بسب امثالكم
متقشف
في 12:45
نطالب نحن اولياء الامور التلاميذ بخصم من راتب الاساتدة المضربون .راه الفضاء التعليمي ماشي مجزرة يدير فيها الاستاد مابغى ولا ندير الاضراي .ولي اصلا كيلتجا للعنف بهاد الشكل راه خاصوا طبيب نفساوي يعالجو عاد يلتاحق يالمدرسى .واش لي عندوا شي هم فحياتو يبردها فدراري صغار .الا ماكونتيش قادر تخدم هاد الخدمة سير قلب ليك على شي خدمة اخرى
استاذ رسمي
في 13:18
تبا لكم تعلنون تضامنكم مع مجرم والفتاة المسكينة وعائلتها تنهالون عليهم بالسب والقدف والشتم . الم يفكر احد في مصير بصر الفتاة والمشكل الذي اصبحت تعاني منه جراء الضرب التي تلقتها من المجرم . اطلب من الله ان تقوم جمعية او محسن بالتكفل بعلاجها قبل ان تفقد بصرها فعائلتها فقيرة ولن تتحمل حتى مصاريف التنقل للمدينة . الاستئناف مطلوب على الاقل تعوض العائلة بمبلغ يساعد في علاجها
ولد حميدو
في 15:52
لا اريد السجن له بهده الطريقة و لكن لو تم تعنيف بنت استاد بشدة فهل سيتنازل لاستادها حتى و ان كان زميله في العمل
فالاساتدة انفسهم يدرسون ابناءهم في التعليم الخصوصي بسبب حسن المعاملة
المهم لا يجب التعميم على احداث عرضية فادا تم اتهام استاد بالتحرش او بالتعنيف فليس معناها بانهم من نفس الطينة فجميع القطاعات فيها اختلالات حتى في بعض البرلمانيبن الدين يمثلون الامة
ولد حميدو
في 17:29
هل التضامن لا بد ان يكون باضراب عن العمل فادا كانت خمسين حالة في السنة الدراسية فهل سيبقى التلاميد و الاساتدة في راحة تامة
طاحونة الطلاسم...
في 20:47
رحم الله اساتذتنا وجازى الله خيرا من بقي منهم على قيد الحياة…نجحت وزارة الداخلية في تشجيع الحقد على رجل التعليم لان من علمني حرفا صرت له عبدا…للاسف الامية سيطرت على غالبية الناس وهم معذورون في ذلك اما لغبائهم او لعقدة من رجال التعليم….التضامن حق مشروع ضد قتل المدرسة العمومية…
observateur
في 02:58
les enseignants marocain intimide le système judiciaire marocain.et sont contre la justice.personne de ces enseignants n a parler de la petite fille et lui donner raison et de l aide dont elle a besoin.j espère la justice sois plus forte que ces enseignants et se laisse pas intimider
بابا توندي
في 08:57
هنا تكمن عقلية الاستاد ببلادنا. لا تدريس لا مواضبة العشوائية و الاستبداد في الاخير .يجب اعادة تربيتهم من جديد
مواطنة .
في 10:23
الاطفال هم نساء و رجال الغد و هم امانة بين ايدي الاساتذة فمنهم من يتقن عمله و يحسن التعامل معهم بدوم عنف لفظي و لا جسدي و يجعلهم يحبون المدرسة وللاسف توجد بعض العناصر اما مرضى نفسيا اوكسالى لا يحبون عملهم و يفكرون فقط في الراتب ينتقمون من التلاميذ و تجد التلاميذ لا يستفيدون منه و الدليل : ان نسبة من الاساتذة لا يثقون في التعليم العمومي لانهم ادرى بالوضعية التي يدرس فيها اولاد الشعب و تجدهم يدرسون ابناءهم في التعليم الخصوصي .