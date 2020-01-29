“صفحات فيسبوكية” تخلق مشكلا بين المجرد وحاتم عمور

*في الصورة “حاتم عمور وسعد لمجرد”

القسم الفني هبة بريس

يبدو أن صفحات مواقع التواصل ترغب في خلق مشاكل بين الفنان حاتم عمور، وسعد لمجرد، إذ تم الترويج لتصريح مصور انتشر بشكل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يبدو ان التصريح الموضوع قد بترت منه فقرات ليظهر فيه حاتم عمور يقول ان قضية لمجرد في يد القضاء، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن براءته، ناصحا إياه بعدم إصدار أعمال حتى تنتهي مشكلته، كون هذا الأمر لصالحه.

ويتضح أن تاريخ حلول حاتم عمور على إذاعة “شمس إف إم” التونسية كان في 2018 وانه قد مر على تاريخ نشر التصريح أكثر من سنة وذلك طبقا لمعطيات تلك المرحلة.

ويخوض محبو لمجرد حملة هجوم ضد حاتم بعد الانتشار الواسع لفيديو التصريح في الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.