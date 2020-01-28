بوطيب :” الرعي العشوائي ” يتسبب في مواجهات والداخلية تتدخل لتفادي الاصطدامات

هبة بريس ـ الرباط

قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، ان الاصطدامات الناتجة عن “الرعي العشوائي ” تتطلب من وزارة الداخلية التدخل لايجاد حلول حبية في بعض الاحيان غير انها تضطر لاستعمال القوة احيانا اخرى تفاديا لاي مواجهات

وكشف الاخير في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء انه تم مؤخرا ضبط 8 شاحنات، تحمل 1000 رأس من الإبل، ومعها 80 شخصا مما يعني ان الترحال لم يعد تقليديا لهذا اعتمدت السلطات تدبيرا أمنيا بعض الشيء للسهر على ضرورة احترام المسارات التي يسلكها الرحل وتفادي الاصطدامات.

وأكد بوطيب أنه في منطقة سوس لوحدها تم تسجيل 32 حادث مرتبط بالترحال الرعوي في 2019 صاحبتها 12 حركة احتجاجية.

وتوقف بوطيب عن بعض التجاوزات التي تتسبب في مواجهات بين السكان مشيرا الى انه في بعض الاحيان قوم الرحل بالرعي العشوائي في أراضي الناس وفي شجر الأركان، وبعض المرات يكونون مسلحين

وأضاف “من ناحية تدبير المجالات الرعوية، وزارة الداخلية شريك مع وزارة الفلاحة ومع المندوبية السامية للغابات، لتحديد المجالات الرعوية والمراعي المفتوحة”.

وختم بوطيب حديثه بالتأكيد على أن المدبر الرئيسي لقضية الترحال الرعوي هي وزارة الفلاحة، أما وزارة الداخلية تقوم فقط بالمساعدة والتأطير حتى لا تحدث اصطدامات بين السكان.