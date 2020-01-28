بورتريه وتعليق .. كمال كاظمي “حديدان” الذي أنعش الخرافة التراثية

ربيع بلهواري – هبة بريس

كمال الكاظمي أو حديدان الشخصية الخرافية التي تمكن كمال من تجسيدها، وتمكن من خلالها أن ينال حب المغاربة ومتابعتهم فأصبح حديدان هو الاسم المختصر لكمال الكاظمي والبديل أيضا.

الكاظمي ودخوله لميدان السينما يؤكد أنه لم يدخله وإنما سكن به، حيث أن بداية التجربة الفنية له كانت من فوق ركح المسرح حين قدم عروضا مسرحية، حيث أنه ومنذ طفولته عرفه الجميع من المقربين له، بحبه للتمثيل واقتناعه بأن يكمل مساره في الحياة وسط هذا الفن.

حديدان أو كمال وضع نفسه على سكة النجاح حينما وجد نفسه مشاركا بإحدى المسرحيات التي كانت من إخراج المخرج محمد التسولي، وهي مسرحية “عطيل وخيل والبارود”، التي ألفها الكاتب المسرحي المغربي عبد الكريم برشيد، فكانت المسرحية هي القاعة التي فتحت الأبواب لكمال، من أجل أن يحلق في سماء الشهرة والتألق، وهو في سن صغيرة.

كمال اختار الانضمام إلى معهد المجموعة الحضرية للتكوين المسرحي، حيث حرص على التحصيل العلمي في هذا المجال، قبل التحاقه بفرقة اللواء المسرحي، ليستمر الكاظمي في المشاركة بعدد من الأعمال الفنية التي كان أقواها لعبه البطولة في سلسلة حديدان.

حديدان ومن خلال هذا الدور، وعبر الحكم التي كان يقدمها، والأمثلة الشعبية التي كانت تتوسط حواراته التشخيصية بالسلسلة تمكن من إحياء الخرافة المغربية، التي كان حديدان والغول أبطالها، وهي الخرافة التي كانت الجدات ترويها، قبل أن تجد طريقها خلال الألفية الثالثة مهددة بالاندثار والغياب، غير أن الكاظمي وثقها من خلال سلسلته “حديدان” التي لقت متابعة كبيرة.

كمال كاضيمي وبكاريزميته الفنية لم يبرح النمطية بحصر ابداعه في هذا الدور بل اجتهد في في تادية ادوار اخرى بتجليات كوميدية مختلفة لهذا مثل في عدة سيتكومات رمضانية كما ان له مشروع سينمائي سيرى النور قريبا.