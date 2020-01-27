استقالة بطعم “الاعفاء” للمدير الجهوي للصحة بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

وضع الدكتور اكرام عفيفي المدير الجهوي للصحة بجهة طنجة – تطران الحسيمة ، استقالته لدى مصالح وزارة الصحة اليوم الجمعة 24 يناير الجاري.

وحسب مصادر متطابفة ، فان عفيف استبق قرارا كان مرتقبا لاعفائه حيث قدم استقالته لوزير الصحة خالد ٱيت الطيب الذي كان يستعد للتأشير على قرار إعفاء المسؤول الجهوي المذكور استنادا إلى نتائج تحقيقات لجنة افتحاص كانت خلصت إليها قبل أيام.

واكدت المصادر ان لجنة تحقيقات كشفت مجموعة من الخروقات والإختلالات التدبيرية والمالية التي تم تسجيلها بمديرية الصحة بجهة طنجة خلال فترة تدبيره، ورصد شبهات طالت صفقة شراء تجهيزات طبية قديمة بسعر تجهيزات جديدة بجهة طنجة، مادفع بمفتشية وزارة الصحة ال فتح تحقيق في هذه الصفقة التي تقدر بالملايير.