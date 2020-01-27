أكادير : مات وهو يمارس الجنس وخليلته حاولت التخلص منه

ع. اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت مصالح الامن بأكادير بتعليمات من النيابة العامة، جثة شخص أربعيني لمستودع الاموات بالمستشفى الجهوي، قصد التشريح الطبي، لمعرفة ملابسات وظروف وفاته.

وكشفت مصادر الجريدة ، أن الاربعيني كان يشتغل قيد حياته ( بحار ) وله خليلة تقطن بإحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي، يتردد على منزلها كلما أراد احياء ليلة معها، غير أن الاقدار أنهت حياته يوم أمس الأحد 26 يناير الجاري، يرجح أنه كان يمارس الجنس مع خليلته.

وبعد أن انقطعت أنفاس ال ” بحري” إشتد الخوف على قلب خليلته، واختلطت عليها الامور، فهل تبكي أنها فقدت خليلها، او تفكر في عاقبة وفاة شخص بمنزلها، ففكرت مليا قبل أن يستقر دهاءها على فكرة التخلص منه، عبر وضعه بدرج المنزل حتى الصباح.

غير ان بعض الجيران قد قام بإخطار المصالح الامنية حينما إكتشف الجثة بالدرج، وبعد حلول الشرطة العلمية والقضائية تم فتح تحقيق في النازالة، ليتم إعتقال ” الخليلة” ووضعها تحث تدابير الحراسة النظرية قبل عرضها على النيابة العامة المختصة.