توقيف قاصرين بطنجة وحجز 233 قرص مخدر

نُشر بتاريخ :  2020-01-27 - 18:20
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هبة بريس _ مكتب طنجة

في إطار العمليات الامنية لشرطة النجدة و بتنسيق مع قاعة القيادة و التنسيق بولاية الامن ، تمكنت فرقة الدراجييين لشرطة النجدة ليلة امس الأحد بحي السواني من توقيف شخصين مشكوك فيهما كانا على متن دراجة نارية ، حيث تم اخضاعهما لجس وقائي أسفر عن حجز قنينة غاز مسيل للدموع ، الموقوفين و هما قاصرين (17و 15 سنة ) تم تسليمهما لمصالح الدائرة الامنية الخامسة المداومة .

عناصر الدائرة الامنية الخامسة اشتبهت في المعنيين بنشاطهما في ترويج المخدرات الصلبة بناءا على معلومات سابقة لتخضع الصندوق الخلفي للدراجة النارية للتفتيش الذي أسفر عن حجز 233 قرص مخدر و هاتف نقال و مبلغ مالي مهم حصيلة عمليات البيع .

مصالح الدائرة الامنية الخامسة وضعت الدراجة النارية و المحجوزات و الموقوفين رهن إشارة المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد استكمال الابحاث معهما حول المنسوب إليهما

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