بومهدي عن وضعية ”البام” :”كلُ طرفٍ يدعى وصلاً بليلى … وليلى لا تَقرُّ لهمْ بذاكا“

هبة بريس – الرباط

نشر الشاب محمد بومهدي عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة وأصغر رئيس جماعة يسيرها حزب الجرار، تدوينة فايسبوكية لخص فيها الوضع الذي يعرفه الحزب من مستجدات وأحداث خلال الأونة الأخيرة.

محمد بومهدي قال في ذات التدوينة :”حزب الأصالة والمعاصرة، حزب هرمي رأس الهرم مكون من يساريين و أبناء باء مقدس. و القاعدة أعيان منتخبين يبحثون عن رضى السلطة. وإن لم ترضى عنهم“.

وزاد قائلا :”وتسييره ينبني على “انا من الفوق” ، ومن تحت يدعي انه من فوق الفوق“.

واسترسل بالقول :”عبارة “انا من الفوق” كان يختصرها إلياس في شخصه. فكان يحكم الحزب بقبضة من حديد وكان له ذلك“.

وأكمل :”بعد أن إنقطع الحبل السري لإلياس مع الدولة إنقطع مع الحزب ايضا، فصار كل طرف يدعي وصلاً بليلى… وليلى لا تقر لهم بذاكا“.

وختم ذات المتحدث قائلاً :”القاعدة ستنهار قريبا وسيتقاسمها الاحرار والاستقلال. وسيظل ابناء الباء المقدس واليساريون الاولون يحلمون بسفارات ومناصب هنا وهناك. إلو ذلك الحين لي عندو شي كتاب يكرك عليه، فالعلم ازكى وأبقى“.

هذا وتأتي تدوينة الشاب بومهدي بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة لعبد اللطيف وهبي الذي أعلن نتيه الترشح لأمانة الجرار خلاب المؤتمر القادم، مؤكداً في ندوة صحفية أن جاء للقطع مع التعليمات والهواتف داخل الحزب، حتى تبطل عنه تهمة ”حزب الدولة“.

وحسب مصادر خاصة فتصريح وهبي استغله خصومه الذين حاولوا الترويج لمعلومات غير مؤكدة، مفادها أن جهات عليا كانت على صلة بالحزب مسبقاً غاضبة من تصريح وهبي عبد اللطيف وتبحث عن خلف له، غير أن الحقيقة يُجيب عنها البيت الشعري :”كلٌ يدعى وصلاً بليلى … وليلى لا تَقرُّ لهمْ بذاكا“.