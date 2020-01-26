العثور على جثة شاب مذبوح نواحي مولاي إدريس زرهون

خالد لعروسي - هبة بريس

عثر أهالى دوار العاشور ضواحي مولاي إدريس زرهون، مساء اليوم الاحد 26 يناير الجاري ، على شاب في مقتبل العمر 30 ، مذبوح بواسطة سكين من الوريد إلى الوريد وغارق في بركة من الدماء بمكان خال من المارة و بعيدا عن الأنظار

وذكرت مصادر” هبة بريس ” أن الضحية في الثلاثينات من عمره ، حديث الزواج و امرأته حامل ، عثر عليه جثة هامدة بجوار منبع مائي بالدوار المذكور، بعد تعرضه للذبح بطريقة بشعة. مضيفة، بأن الهالك اختفى منذ صباح أمس السبت (25 يناير)، إلى حين تم العثورعليه اليوم مذبوحا.

وأضافت نفس المصادر ، انه فور عملها بالخبر، انتقلت السلطات الأمنية إلى عين المكان، حيث عملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى محمد الخامس بمكناس، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، للعثور على خيط قد يقيد العناصر الأمنية للو