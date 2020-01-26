البطلة المغربية أبو فارس في حالة نفسية جد صعبة وتستنجد بالملك محمد السادس

هبة بريس – القسم الرياضي
كشفت مصادر قريبة من البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، ذو ال17 ربيعاً، على أن الأخيرة في حالة نفسية جد صعبة بعدما تم استبعادها من لائحة المنتخب المغربي المشاركة في أولمبياد طوكيو.
واسترسلت ذات المصادر على أن البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، انتابتها حالة نفسية جد صعبة بعد التأكد من عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بالرغم من التزامها التام رفقة الجامعة الملكية المغربية للتكواندو وحضورها في الموعد المقدم للحصول على التأشيرة يوم الجمعة الماضي بالرباط قادمة إليه من مدينة الفقيه بن صالح.
هذا وذكرت ذات المصادر على أن الأخيرة تستنجد بعاهل البلاد الملك محمد السادس والرياضي الأول من أجل التدخل لإنصافها والدفع بها نحو الأمام من أجل تشريف الراية المغربية والمغاربة بعد تواطئ مكشوف بين الرئيس ادريس الهلالي والمدير التقني للفريق فرنسي الجنسية.
هذا وظل اسم فاطمة الزهراء أبو فارس راسخا في أذها المغاربة بعدما أهدت الاخيرة ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي احتضنها العاصمة الأرجنتينية .
البطلة المغربية في رياضة التايكواندو استطاعت بفوزها أن ترسم معالم الفرح على محيا الرياضة الوطنية، بعد مسار طبعه التحدي والإصرار للحصول على ذهبية ثمينة إثر تفوقها على منافستها الإيرانية، حيماتي كيميا، في الجولة الفاصلة بعد انتهاء الجولات الثلاث بالتعادل، ضمن منافسات وزن أزيد من 63 كلغ في رياضة التايكواندو.
وتعتبر ميدالية أبو فارس أول ميدالية ذهبية للمغرب في تاريخ مشاركته في الدورات الأولمبية للشباب ، وهذا استحقاق مشرف طبعته البطلة المغربية ابنتة الفقيه بنصالح .
ابراهيم
في 22:54
انشاء الله سينصفها جلالة الملك. ونتمني ان تعود بميدالية دهبية
مول مول
في 23:59
سيري خودي الجنسية ديال اسبانيا أو فرنسا حسن ليك
مواطن
في 00:13
تم استبعادها واش حيت دايرة الحجـــــــــاب
صاحب رأي
في 00:17
السلام ورحمة الله
مثل هذه الوقائع هي التي تجعل المواطنين يفقدون الثقة في وطنهم، وإذا فقد الموطن هذه الثقة أكيد أنه سيُفقد الوطن، وسيصبح مرتعا للصوص وناهبي الحقوق و الفرص، وسيفقد مع هذا وذاك الوطن سيادته، وسيصير الوطن مجرد غابة.
تصوروا معي لو أن هذه المواطنة الرياضية لو إلتجأت إلى إحدى قنصليات تلك الدول التي تحتضن مثل هذه المواهب، تصوروا حجم الإنتقادات التي ستوجه لها على أنها باعت وطنها!!! الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب.
ولد لبلاد
في 00:48
يجب أخد بعين اعتبار مؤهلات كل الرياضيين الدين يستحقون المشاركه
moghrabi
في 01:46
لا أحد يعلم مادا جرى لهدا نطلب من السيد المسؤول الاول على جامعة التكواندو ان يخرج ببلاغ و توضيح لما جرى ..ربما هناك من هم احسن منها و يتمتعون بمؤهلات كبيرة !!
. وا لم يفعل سنكون مضطرين للوقوف في صفها