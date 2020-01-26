البطلة المغربية أبو فارس في حالة نفسية جد صعبة وتستنجد بالملك محمد السادس

هبة بريس – القسم الرياضي

كشفت مصادر قريبة من البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، ذو ال17 ربيعاً، على أن الأخيرة في حالة نفسية جد صعبة بعدما تم استبعادها من لائحة المنتخب المغربي المشاركة في أولمبياد طوكيو.

واسترسلت ذات المصادر على أن البطلة المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس، انتابتها حالة نفسية جد صعبة بعد التأكد من عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بالرغم من التزامها التام رفقة الجامعة الملكية المغربية للتكواندو وحضورها في الموعد المقدم للحصول على التأشيرة يوم الجمعة الماضي بالرباط قادمة إليه من مدينة الفقيه بن صالح.

هذا وذكرت ذات المصادر على أن الأخيرة تستنجد بعاهل البلاد الملك محمد السادس والرياضي الأول من أجل التدخل لإنصافها والدفع بها نحو الأمام من أجل تشريف الراية المغربية والمغاربة بعد تواطئ مكشوف بين الرئيس ادريس الهلالي والمدير التقني للفريق فرنسي الجنسية.

هذا وظل اسم فاطمة الزهراء أبو فارس راسخا في أذها المغاربة بعدما أهدت الاخيرة ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي احتضنها العاصمة الأرجنتينية .

البطلة المغربية في رياضة التايكواندو استطاعت بفوزها أن ترسم معالم الفرح على محيا الرياضة الوطنية، بعد مسار طبعه التحدي والإصرار للحصول على ذهبية ثمينة إثر تفوقها على منافستها الإيرانية، حيماتي كيميا، في الجولة الفاصلة بعد انتهاء الجولات الثلاث بالتعادل، ضمن منافسات وزن أزيد من 63 كلغ في رياضة التايكواندو.

وتعتبر ميدالية أبو فارس أول ميدالية ذهبية للمغرب في تاريخ مشاركته في الدورات الأولمبية للشباب ، وهذا استحقاق مشرف طبعته البطلة المغربية ابنتة الفقيه بنصالح .