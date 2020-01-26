وفاة عارضة أزياء داخل المستشفى الجامعي بفاس بعد نقلها من السجن

(الصورة تعبيرية)

خالد لعروسي – هبة بريس

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة عارضة الأزياء المغربية “كاميليا.لـ” يوم أمس السبت بالمركب الجامعي الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة فاس.

و أفادت مصادر هبة بريس ، أن الهالكة البالغة من العمر 30 سنة ، كانت برفقة شاب على متن سيارة قادمة من مدينة كتامة إلى فاس نهاية الأسبوع الماضي، حيث جرى اعتقالهما في نقطة التفتيش المتواجدة بمنطقة عين نقبي باب الفتوح من قبل مصالح الأمن الوطني ، بعد اكتشاف أن الشاب قد صدرت في حقه مذكرة بحث.

وأشار ذات المصدر أنه تم اقتيادهما إلى مخفر الشرطة، ووضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل تعميق البحث مع الشاب الموقوف، لمدة أكثر من 5 أيام، مبرزة أن الهالكة كانت مريضة بداء السكري.

و أضافت المصادر ذاتها ، أنه بعد تدهور الحالة الصحية للهالكة تم نقلها يوم الجمعة الماضي على وجه السرعة الى المستشفى الجامعي الحسن الثاني لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، إلى أن وافتها المنية مساء يوم أمس السبت بالمستشفى المذكور.