“جسدي حريتي” تشجب حملات التنمّر والتمييز الجنسي

هبة بريس – الرباط

بعد شريط الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لناشطات يؤدين نشيدا نسائيا ضد الاغتصاب، عقدت دينامية “جسدي حريتي” ، المكونة من جمعيات وفعاليات نسائية حقوقية تنموية ديمقراطية، اجتماعا لها يوم أول أمس الجمعة بمدينة تطوان وقفت خلاله على الحملة الشرسة التي تتعرض لها الدينامية وبعض عضواتها من تهديدات وسب وقذف منذ إطلاق الفيديو التجريبي .

وأورد بلاغ موقع من طرف ناشطات الحملة المثيرة للجدل، قد طالتهن “التهم الرخيصة والسب والشتم والتشهير المبني على التمييز الجنسي وبالخصوص تجاه بعض رموز الدينامية”.

وبحسب البلاغ، فقد تعرضت الناشطات المذكورات لـ”حملة شرسة ومسعورة أبانت على عدائها لكل ما يمت بصلة لحقوق النساء العامة والفردية والمساواة بين الجنسين”.

وأوضح البلاغ، أن الفيديو الذي تم توزيعه هو “بمثابة عمل تجريبي أولي يأتي في إطار سلسلة الاستعدادات الجارية التي تقوم بها الدينامية للإنخراط في المبادرة الأممية التي أطلقت من الشيلي، وذلك بإنتاج نشيد نسائي وطني تحت إشراف القطب الفني الذي تشكل لهذا الغرض والذي تشرف عليه خديجة اطنانة ومجموعة من الفعاليات الإبداعية”.

وأضاف البلاغ : “وحتى لا تصبح قنوات التواصل الاجتماعي مقصلة تقطع فيها رؤوس النساء وغابة تغتصبن فيها افتراضيا بشكل جماعي وفردي وينكل بهن لتكميم أفواههن وقمع حرياتهن في التعبير، فإن الدينامية بصدد تدارس الإجراءات القانونية التي سوف تقوم بها في القريب العاجل”.

وأشار البلاغ أن الفيديو “أكد على عدالة ونبل القضايا التي تترافع من أجلها وعلى رأسها معركة المطالبة بالحريات الفردية للنساء، معتبرة إياها جزءا لا يتجزأ من نضالات الحركة النسائية المغربية، وعلى استماتتها في مواصلة عملها بكل ثقة وهدوء، وأن لا شيء سوف يثنيها عن ذلك”.