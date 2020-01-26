استقالة رئيس جماعة المضيق.. أسباب صحية أم استباق لقرار العزل؟

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم أحمد المرابط السوسي، رئيس المجلس الجماعي للمضيق، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،على تقديم استقالته من رئاسة المجلس، وهو القرار الذي وصف بالمفاجئ وجعلت الرأي العام المحلي يطرح أسئلة بخصوص دوافع الاستقالة.

مقربون من رئيس المجلس الجماعي للمضيق، أرجعوا أسباب قرار استقالته وتخليه عن منصبه للظروف الصحية التي يمر منها خلال الآونة الأخيرة وذلك بضغط من أفراد أسرته حيث تم نقله مؤخرا للمستشفى للعلاج، بينما ربط البعض خطوة السوسي باستباقه لقرار عزل مرتقب.

وباتت الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ملزمة بالخروج ببلاغ رسمي لتوضيح حيثيات القرار وتوجيهه للرأي العام المحلي والساكنة التي منحت صوتها للحزب ومرشحه “السوسي” ، في انتظار أن تحسم وزارة الداخلية في هذه الاستقالة، خلال الأسابيع المقبلة.