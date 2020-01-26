حرمان زبناء الأبناك التشاركية بقطاع التعليم من منحة دعم 40 ألف درهم

هبة بريس ـ اقنصاد

أصدرت التنسيقية الوطنية لأسرة التعليم زبناء الأبناك التشاركية المقصين من برنامج امتلاك لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بيانا استنكاريا للرأي العام الوطني تكشف عن خلالها عن الإقصاء الذي طالها من طرف المؤسسة وحرمانها من حقها المتمثل في منحة دعم بمبلغ 40000 درهم .

وقال البلاغ الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، ساردا ما حدث أنه و:”بعد إصدار مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين برنامج امتلاك بتاريخ 30 غشت 2019، و الذي أوضحت فيه أنه سينطلق ابتداء من فاتح شتنبر 2019 ، تفاجأنا ـ نحن الذين اقتنينا مسكنا أو بقعة أرضية عن طريق البنوك التشاركية قبل 01 شتنبر2019ـ بإقصائنا من حقنا في دعم المؤسسة المتمثل في منحة 40000 درهم“.

واستسرل البلاغ على أن الفئة المقصية لم لم يسبق لها الاستفادة من دعم المؤسسة في تمويل السكن وأن برنامج فوكاليف لم يكن يشمل البنوك التشاركية. كما أنهم انتظروا بفارغ الصبر صدور برنامج ينصفهم، خصوصا وأنهم تواصلوا مع المؤسسة حينها و مع الأبناك وقدموا لهم وعوداً بالحصول على منحتهم.

وزاد البلاغ أنه :”و أمام هذا التمييز و الحيف ، قمنا بما يلي:

مراسلة المؤسسة بشكل فردي في الموضوع ، فكان ردها سلبيا .

القيام بزيارة للمؤسسة بتاريخ 04/11/2019 لإبلاغ مطلبنا المشروع للمسؤولين مباشرة ، فتم عقد لقاء تواصلي انتهى بطلب المؤسسة مهلة للتشاور.

تكليف ممثلين عن التنسيقية لحضور اللقاء الذي دعت له المؤسسة يوم 05/12/2019 و الذي انتهى بنفس النتيجة ؛طلب مهلة أسبوع للتشاور ، و قد انتهى دون أن يتصل بنا أي مسؤول مما دفعنا إلى قرار القيام بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة بتاريخ21/01/2020.

إلغاء الوقفة كبادرة حسن نية بعد الوساطة التي أدت إلى عقد لقاء مع الكاتب العام للمؤسسة بتاريخ 10/01/2020 و التي عبر فيها عن تفهمه لمشكلتنا و عزمه على إيجاد حل لها و طلب مهلة للتشاور مع الشركاء على أساس إبلاغنا بنتيجة ذلك في الأسبوع الأول لشهر فبراير.

قامت المؤسسة بنشر شريط مصور للسيد المسؤول عن القطب البنكي بتاريخ 18/01/2020 و الذي ينفي فيه نفيا تاما إمكانية استفادتنا من برنامج امتلاك ، ضاربا عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه مع الكاتب العام في اللقاء الأخير ، و كما لو أن المؤسسة تستهزئ بنا .

انتداب مجموعة من الممثلين لزيارة رئيس المؤسسة و تبليغه احتجاجنا على هذا الشريط المستفز ، فاستقبلهم الكاتب العام ـ لأن رئيس المؤسسة كان في لقاء مهم ـ و الذي برر إخراج الشريط في تلك الفترة بغاية شرح البرنامج للرأي العام و أنه لا زال على وعده ، إلا أنه أكد استحالة استفادتنا من البرنامج و أنه فقط يحاول إيجاد صيغة بديلة لاستفادتنا ،و لو جزئيا.

وختمت التنسيقية بتنديدها بما اعتبرته الإقصاء الظالم ، مع شجبهم للطريقة التي عوملوا بها من طرف مسؤولالقطب البنكي مع ممثلينا في لقاء 05/12/2019 و التي كانت غير مسؤولة و لا تمث للأدب و حسن المعاملة بأي صلة.

كما أعلنوا رفضهم التام لأية حلول ترقيعية و وتشبتهم في المنحة ـ كباقي المنخرطين مع استعدادهم لسلك جميع الطرق المشروعة لإنصافهم،و دعوتهم جميع التنظيمات المجتمعية و الحقوقية والنقابية والمؤسسات الرسمية لمساندتنا لاسترجاع حقنا المهضوم من طرف مؤسسة اجتماعية يفترض بها الاعتناء بمنخرطيها و دعمهم دون تمييز.