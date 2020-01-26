سعيد باي يشبّه نفسه بالنبي عيسى.. والمغاربة يهاجمونه

+الممثل سعيد باي

القسم الفني هبة بريس

أثارت صورة تشُبّه فيها الممثل سعيد باي بالنبي عيسى عليه السلام، موجة جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن المتتبعون هذه الخرجة النشاز التي تلمز بالديانات والمقدسات.

ونشرت إحدى الصفحات الإبداعية الساخرة بـ”إنستغرام” الصورة، الشيء الذي أثار إعجاب باي، ما جعله يشاركها على حسابه الرسمي، ويرفقها بتعليق قال فيه: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

واعتبر الكثيرون أن الصورة وكلام باي عنها، مثيران للاستهجان كونه تهاون باستخفافه بالموضوع الدي يدخل في اطار طابو الدين والمقدسات.