سعيد باي يشبّه نفسه بالنبي عيسى.. والمغاربة يهاجمونه

نُشر بتاريخ :  2020-01-26 - 13:14
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+الممثل سعيد باي

القسم الفني هبة بريس

أثارت صورة تشُبّه فيها الممثل سعيد باي بالنبي عيسى عليه السلام، موجة جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن المتتبعون هذه الخرجة النشاز التي تلمز بالديانات والمقدسات.

ونشرت إحدى الصفحات الإبداعية الساخرة بـ”إنستغرام” الصورة، الشيء الذي أثار إعجاب باي، ما جعله يشاركها على حسابه الرسمي، ويرفقها بتعليق قال فيه: “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله”.

واعتبر الكثيرون أن الصورة وكلام باي عنها، مثيران للاستهجان كونه تهاون باستخفافه بالموضوع الدي يدخل في اطار طابو الدين والمقدسات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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9 تعليقات

  1. منعم

    في 13:53

    أش هاد العبث؟

  2. ملاحظ عابر سبيل

    في 13:58

    سبحان زمان كان الفن و الحشمة و الوقار بالمغرب .أما الآن فقط العفن و التعفن.و كثرة الافلام و المسلسلات الساقطة و المخلة للحياء مخرجيها ليسوا بمسلمين لضرب أخلاق المسلمين ومع ذلك تمولهم الدولة من جيوب مال الشعب.كل شيء اصبح معكوسة بالمغرب من يريد مصلحة الوطن و الشعب يحارب و من يريد الفساد و الريع يحتضن.فهم تسطا

  3. عبد القادر نعيم

    في 13:59

    في هذا الزمان نتوقع كل شيء … سبحان الله …

  4. رشيد بركان

    في 14:10

    أعذروه فالجهل والفقر أعمى بصيرته المسكين غفر الله له

  5. ابن احمر

    في 15:13

    باين عليه كيعيش ظروف مالية صعبة (الفقر والزلط) داكشي علاش كيقبل اي دور اسند له بدون التفكير في عواقب اختياراته وقلة الشي باينة على وجهو

  6. لم يتشبه بنبي اتقوا الله

    في 15:58

    و من قال لكم ان الصورة الاصلية هي لنبي الله عيسى عليه السلام حتى تهاجموا باي فهو تشبه بشخص لا علاقة له بعيسى عليه السلام انتم تخلطون الخرافات بالدين استخدموا بصائركم قبل قول أي شيء هراء

  7. يوسف

    في 17:12

    و هل كان النبي عيسى يلبس مثل ذلك ؟

  8. تازي

    في 17:38

    الغرور يقتل.

  9. الدار تابيضاء

    في 02:21

    هوا اصلا من عندوش شبه و الفالطة ديال لي كيجيبوه يمثل
    الله ينعل لي ما يحشم
    موسخ بحالك كيشبه لللا نبياء

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