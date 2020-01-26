بلاد الظلم والحكرة : اقصاء البطلة فاطمة زهراء من الذهاب الى طوكيو

الصورة لفاطمة الزهراء ابوفارس

هبة بريس ـ القسم الرياضي

ظل اسم فاطمة الزهراء أبو فارس راسخا في اذهان المغاربة بعدما اهدت الاخيرة ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي احتضنها العاصمة الأرجنتينية .

البطلة المغربية في رياضة التايكواندو استطاعت بفوزها أن ترسم معالم الفرح على محيا الرياضة الوطنية، بعد مسار طبعه التحدي والإصرار للحصول على ذهبية ثمينة إثر تفوقها على منافستها الإيرانية، حيماتي كيميا، في الجولة الفاصلة بعد انتهاء الجولات الثلاث بالتعادل، ضمن منافسات وزن أزيد من 63 كلغ في رياضة التايكواندو.

وتعتبر ميدالية أبو فارس أول ميدالية ذهبية للمغرب في تاريخ مشاركته في الدورات الأولمبية للشباب ، وهذا استحقاق مشرف طبعته البطلة المغربية ابنتة الفقيه بنصالح .

المفاجأة الغير السارة تكمن في اقصاء فاطمة الزهراء من لائحة المنتخب الوطني المتوجهة لألعاب العالم بطوكيو الشيء الذي يطرح علامة استفهام كبرى حول المعايير المعتمدة لاختيار من يمثل المغاربة في مناسبات عالمية.

الصفحة الرسمية للبطلة فاطمة الزهراء تضمنت اكثر من تدوينة فيسبوكية تتحدث عن مهزلة كبرى وجاء في احدها ” فساد الجامعة المغربية للتكواندو ماهو الا نموذج مصغر للفساد الذي ينخر جسم وطننا الحبيب ، يهمشون الاطر الوطنية وينبطحون أمام نكرات لفظتهم بلدانهم وأخص بالذكر فرنسا ، عباد المال تتركون أشباه الاطر يتحكمون في مستقبل بلادنا ، لماذا يتم إقصاء بطلة بحجم فاطمة الزهراء أبو فارس ؟ ألأنها اعترفت بفضل الأستاذ الكبير عبد النبي سعودي ؟ ثم لماذا يتم تهميش هذا الأخير بعد ان حقق انجازا غير مسبوق ؟ وضع مقلوب على رأسه بلدان تجعل من أناس عاديين ابطالا وبلدنا يحطم الأبطال ويحارب النجاح كاننا نجلد أنفسنا بايدينا . كلمة الى رئيس الجامعة سيظل الخزي والعار يلاحقك أينما ذهبت ، نعم لن ينسى لك التاريخ انك سعيت الى تحطيم ابناء بلدك لأجل سواد عيون أشباه الاطر من بلد موليير ، الى متى سنظل هكذا ؟؟؟ ”

وفي تدوينة اخرى وصف القرار بـ ” العيب والعار ” في الرياضة الوطنية على اعتبار ان فاطمة الزهراء تعتبر ” البطلة الوحيدة في المغرب, الذي شرفته تستبعد من المنتخب الوطني المتوجه لألعاب العالم بطوكيو ”

وشارك العديد من المغاربة مع البطلة المغربية تدوينات فيسبوكية كالتي قال فيها صاحبها ” اقصاء بطلة التايكواندو فاطمة الزهراء أبو فارس صاحبة ذهبية الألعاب الأولمبية للشباب بالارجنيتن، من المشاركة في إقصائيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لطوكيو…أنا صراحة أرى في هذا ظلما بل أكثر من ذلك من يطبل بأن التايكواندو المغربي في تقدم فهو واهم، لأن هذه ميدالية ذهبية أخرى مضمونة يتم حرمان المغرب منها ..لا أريد أن أتحدث أكثر حتى لا أغوص في أعماق بحار الجامعة الملكية المغربية للتايكواندو ”

العديد من ردود الفعل كانت ساخطة وغير متوقعة لهذا الاقاء الذي سيحيل الفهم على ان الامور تجري وفق منطق ” باك صاحبي ” والا فما معنى ان يتم ابعاد اسم رياضي استطاع أن يجعل الراية المغربية خفاقة بين الأمم.

وليس من الطبيعي ان يظل الحال على ماهو عليه بعد بروز تجلي الاقصاء المتعمد وهي مناسبة لفتح تحقيق على اعلى مستوى للوصول الى اسباب هذا الابعاد الذي قد يحرم المغرب من تمثيل وازن امام باقي الدول .

وايضا ، هي مناسبة للهمس في اذن من يشتغلون بمنطق ” لي الذراع ” ان المغرب في حاجة الى ابطال يرفعون راية الوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة التي عودتنا على الخسارات المتتالية

ان الحفاظ على التتويج الرياضي يتطلب من مسؤولي الرياضة التقاط الإشارات والاهتمام بالرياضيين المغاربة، الذين يعانون التهميش، رغم حصولهم على جوائز من طراز عالمي وليس العبث بمستقبل العباد والبلاد الى ان اصبحت الاسماء الرياضية المغربية تركب قوارب الموت من اجل مستقبل رياضي اخر خارج ارض الوطن