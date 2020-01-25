خريبكة : ” مافيا العقار ” تخرج محام للحديث عن ” خيانة الامانة “

هبة بريس ـ خريبكة

في خطوة غير مسبوقة ، طالب محام بهيئة خريبكة لقاء ملك البلاد بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكشف بعض الأمور الخاصة بمن حظوا بثقته، فخانوا الثقة وفرطوا في أمانة المسؤولية.

ويرى المحامي عز الدين فدني :” أنه من حق كل مواطن مغربي أن يطلب لقاء شخصيا مع ملك البلاد، خاصة إذا كان جزء من هذا اللقاء يخص بعض المسؤولين ممن حظوا بثقته، فخانوا هذه الثقة وفرطوا في أمانة المسؤولية، إلى درجة أصبحوا يعتقدون أنهم محصنين عن المساءلة والمحاسبة ويوفرون الحماية للبعض …”.

وتابع المحامي في تدوينة فيسبوكية :” وطبعا يأتي هذا الطلب الملتمس بسبب ماعشته في إطار عملي المهني_ القضائي في أحد الملفات القضائية ضد مافيا العقار وآخرين ممن لازال البحث التمهيدي جاريا في حقهم”.

وختم عزالدين فدني حديثه بالقول :” أطلب لقاء شخصيا مع ملك البلاد بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، متمنيا أن يحظى هذا الطلب بالموافقة كمواطن قبل إن أكون محاميا”