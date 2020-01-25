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تعليق واحد

  1. غيور على بلده

    في 22:23

    كنت أظن أن الشيوخ فقط من يؤمنون بالخرافة وبالخزعبلات، إلا أنني تيقنت اليوم أن للشباب نصيب من ذلك ، وهذا دليل قاطع على أن المغرب ما زال محتاج لقرنين من الزمن للخروج من دائرة الدول المتخلفة فكريا ومن تم ٱقتصاديا.

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