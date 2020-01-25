فيروس كورونا.. سفارة المغرب ببكين تحدث خلية أزمة لفائدة مغاربة الصين

نُشر بتاريخ :  2020-01-25 - 11:11
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

أقامت سفارة المغرب ببكين، اليوم السبت، خلية أزمة لفائدة أبناء الجالية المغربية بالصين، لتتبع الوضع الصحي لأفراد الجالية وأحوالهم في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الجديد أو ما يعرف ب”كورونا”، وانتشاره على نطاق واسع في أهم المدن الرئيسية في الصين.

وذكر بلاغ للسفارة أنه يمكن الاتصال بهذه الخلية عبر الرقمين الهاتفيين، 8618701156920 و 8615652198381.

وأضاف المصدر أنه يمكن أيضا الاتصال بالخلية عبر الرابط الالكتروني sifama.beiging@moroccoembassy.org.cn

وأشارت السفارة المغربية ببكين إلى أن خلية أزمة أخرى تم إحداثها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويمكن الاتصال بها عبر الرقم الهاتفي 212661336854.

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في مهجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بعد فراره الهوليودي من سجن بلجيكا.. المغربي السكاكي يبعث رسالة للمدير:”تحياتي لك من تايلاند”

*وليد السكاكي بعد هروبه الهوليودي من سجن تورنهاوت، أرسل المغربي وليد سكاكي رسالة عبر البري…