فيروس كورونا.. سفارة المغرب ببكين تحدث خلية أزمة لفائدة مغاربة الصين

هبة بريس

أقامت سفارة المغرب ببكين، اليوم السبت، خلية أزمة لفائدة أبناء الجالية المغربية بالصين، لتتبع الوضع الصحي لأفراد الجالية وأحوالهم في أعقاب تفشي مرض الالتهاب الرئوي الجديد أو ما يعرف ب”كورونا”، وانتشاره على نطاق واسع في أهم المدن الرئيسية في الصين.

وذكر بلاغ للسفارة أنه يمكن الاتصال بهذه الخلية عبر الرقمين الهاتفيين، 8618701156920 و 8615652198381.

وأضاف المصدر أنه يمكن أيضا الاتصال بالخلية عبر الرابط الالكتروني sifama.beiging@moroccoembassy.org.cn

وأشارت السفارة المغربية ببكين إلى أن خلية أزمة أخرى تم إحداثها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويمكن الاتصال بها عبر الرقم الهاتفي 212661336854.