بعد فراره الهوليودي من سجن بلجيكا.. المغربي السكاكي يبعث رسالة للمدير:”تحياتي لك من تايلاند”

هبة بريس

*وليد السكاكي

بعد هروبه الهوليودي من سجن تورنهاوت، أرسل المغربي وليد سكاكي رسالة عبر البريد المضمون، الى مدير المؤسسة السجنية قال فيها :”تحياتي لك من تايلاند”.

الرسالة التي تحمل طابعا بريديا تايلاندي وصلت إلى سجن تورنهاوت مرفوقة بهوية ورقم السجين بالإضافة إلى بطاقة بريدية.

وحسب وسائل اعلام بلجيكية، فالرسالة الآن موضوع تحقيق من قبل الشرطة الفيدرالية.

هذا ويشار الى أن وليد السكاكي المتابع بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، تمكن من الهرب رفقة خمسة سجناء عن طريق تسلق أحد جدران السجن في 19 ديسمبر أثناء فترة المشي المسائي.

وتمكنت الشرطة من إعتقال ثلاثة من السجناء الفارين بسرعة عند محطة السكك الحديدية في تورنهاوت، بينما تم إعتقال رابع في هولندا.