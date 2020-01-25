بعد فراره الهوليودي من سجن بلجيكا.. المغربي السكاكي يبعث رسالة للمدير:”تحياتي لك من تايلاند”

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هبة بريس
*وليد السكاكي
بعد هروبه الهوليودي من سجن تورنهاوت، أرسل المغربي وليد سكاكي رسالة عبر البريد المضمون، الى مدير المؤسسة السجنية قال فيها :”تحياتي لك من تايلاند”.
الرسالة التي تحمل طابعا بريديا تايلاندي وصلت إلى سجن تورنهاوت مرفوقة بهوية ورقم السجين بالإضافة إلى بطاقة بريدية.
وحسب وسائل اعلام بلجيكية، فالرسالة الآن موضوع تحقيق من قبل الشرطة الفيدرالية.
هذا ويشار الى أن وليد السكاكي المتابع بتهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، تمكن من الهرب رفقة خمسة سجناء عن طريق تسلق أحد جدران السجن في 19 ديسمبر أثناء فترة المشي المسائي.
وتمكنت الشرطة من إعتقال ثلاثة من السجناء الفارين بسرعة عند محطة السكك الحديدية في تورنهاوت، بينما تم إعتقال رابع في هولندا.
Farid
في 15:39
هذا هو ما يسمى ب التحنكير……
واحد هربان و يستفز مدير السجن شخصيا و السلطات البلجيكية عموما….
دون المشاكل التي سيسببها للجالية المغربية هناك……
او ربما الغباء….و الغباء داء ليس له دواء.
المغترب
في 01:05
من المؤكد انه ليس في طايلند هاذا الخبر فقط ليظلل الشرطة. والدليل لأنه أن هناك شرطة الإنتربول.