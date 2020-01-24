توشيح الجمركية السيدة ” حرموش” بوسام ملكي

نُشر بتاريخ :  2020-01-25 - 00:50
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هبة بريس : الرباط

وشح وزير المالية بنشعبون السيدة ” فتيحة حرموش” جمركية بالادارة الجهوية للجمارك، بوسام ملكي ، أنعم عليها به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديرا لجهودها ومسارها المهني بإدارة الجمارك .

وسلم وزير المالية بنشعبون، هذا الوسام خلال حفل استقبال نظم، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري بمقر المديرية العامة لادارة الجمارك بالعاصمة الرباط ، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة المالية ومديرية الجمارك الى عدد من أطر ادارة الجمارك عرفانا لما قدموه في مسارهم المهني.

وولجت السيدة ” حرموش ” إدارة الجمارك وعمرها لم يتجاوز 25 سنة ، إبتدأت مشوارها المهني بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنة 1984 بمدينة طنجة، تزوجت وعملت الإلتحاق بزوجها سنة 1986 بالمديرية الجهوية للجمارك بأكادير لحد الساعة.

وتعد السيدة ” حرموش” من الجمركيات اللواتي اشتغلن في عدة مناصب بالادارة، بكل تفاني ومسؤولية واحترام متبادل مع مسؤوليها المباشرين وزملاءها، مما جعلها تستحق التكريم بوسام ملكي سامي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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