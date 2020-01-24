أكادير : بتعليمات ملكية إزالة رصيف أنجز مؤخرا بشارع الجيش الملكي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رحب ناشطون مدنيون بمدينة أكادير، بالتعليمات الملكية التي وجهت مساء اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، لمسؤولي المدينة بإزالة رصيف وضع حديثا بشارع الجيش الملكي أكبر شوارع مدينة الانبعاث.

هذا وقد شرعت عدد من الاليات بحضور السلطات المحلية بالمدينة مساء اليوم، بإزالة رصيف وضع مؤخرا في اطار اعادة تهيئة شارع الجيش الملكي، بعد ان وجه نشطاء مدنيون بالمدينة للمجلس البلدي ب ” عريضة عدم الرضا” بسبب رداءة الجودة وسوء التدبير في تهيئة شوارع المدينة، وقع عليها حوالي 2182 مواطن بالمدينة.

وكانت اعادة تهيئة شارع الجيش الملكي بمدينة أكادير، قد قابله انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عرائض، بسبب تضييق الشارع بالرغم عدم الحاجة الى اعادة تهيئته والتي خصصت لها ميزانية حوالي 6 مليارات سنتيم.

وفي تصريح للفاعل المدني توفيق السميدة حول قرار إزالة الرصيف بشارع الجيش الملكي، اكد هذا الاخير ان المكتب المسير لبلدية المدينة قد سبق إشعاره عبر عريضة من توقيع الموطنين، عبروا من خلالها عن عدم رضاهم بالاشغال خصوصا بشارع الجيش الملكي، رغم اننا عبرنا في البداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولي البلدية بالانتباه لأشغال التهيئة لكن مع الاسف المجلس استمر في التهيئة .

تستعد ساكنة أكادير و الجهة لاستقبال ملك البلاد محمد السادس من أجل تدشين عدد من المشاريع التنموية وسط المملكة، كما ان لجنة رفيعة المستوى سبق وان قامت بزيارة للمدينة وبعض اقاليم الجهة للاطلاع على المشاريع المبرمجة للزيارة الملكية.