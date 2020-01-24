الخارجية الإسبانية: المغرب له الحق في تحديد مجاله البحري

نُشر بتاريخ :  2020-01-24 - 22:43
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هبة بريس ـ الرباط

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية أرانتشا كونثاليث لايا، اليوم الجمعة بالرباط، أن للمغرب الحق في تحديد مجاله البحري.

وأوضحت كونثاليث لايا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الإحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.

وأضافت أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري.

وأكدت أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أية اجرءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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