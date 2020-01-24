مغاربة العالم : طالبة إيطالية من أصل مغربي تدخل نادي الكفاءات العلمية في المهجر بدرجة جيد جدا

بقلم : عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

من بين الشباب المتفوقين الذين استطاعوا إحراز نقط مشرفة في امتحانات الباكالوريا على الصعيد العالمي، الطالبة” ايت بعي نوار” نابغة مغربية أخرى سطع نجمها هذه المرة في سماء إيطاليا، إذ حصلت على الرتبة الأولى في إمتحانات الباكالوريا الإيطالية بالعلامة الكاملة 100 / 100 شعبة العلوم التطبيقية بمدينة ميلانو إيطاليا .

ولدت الطالبة” ايت بعي نوار ” بتاريخ 18/12/2000 بسيدي جابر ببني ملال،غادرت المغرب وعمرها لا يتجاوز العشر سنوات. وتدرس في شعبة العلوم التطبيقية بمدينة ميلانو الإيطالية.، وهي من والدين مغربيين ينحدران من مدينة بني ملال، وقد هاجرا منذ سنوات إلى إيطاليا حيث يقيمان الآن.

ورغم واقع الغربة وصعوبة التكيف مع الواقع الجديد بالإضافة الى الإمكانات المحدودة للعائلة، إستطاعت ان ترسم لها مسار دراسي متميز بعزم وإصرار على التفوق وتحدي لكل حواجز اللغة والغربة التي قد تحول دون وصول الكثيرين الي مبتغاهم و تحقيق أحلامهم.

فهذه إحدى قريبات نوار ايت بعي تقول أنها لم تفاجئ إذ أن نوار موهوبة منذ صغرها ومثال في الجد والمثابرة على العمل، وهي مفخرة لكل المغاربة.

أما الام فهي تحكي قصة نجاح ابنتها بنبرة تختلط فيها مشاعر الفخر بما حققته ابنتها من نجاح وأن ما قدمته لسنوات عديدة في سبيل ذلك لم يذهب ادراج الرياح.

وتنضاف نوار إلى طلبة مغاربة عدة استطاعوا أن يتفوقوا في إيطاليا وأن يحرزوا نقاطا عالية مكنتهم من الترشح لولوج الكليات والمعاهد العليا، وهو حال تلاميذ مغاربة في عدد من البلدان الأوروبية كذلك.