النيابة العامة تقرر متابعة رئيس جماعة مرتشي في حالة اعتقال

*عبد الرحيم الكامل رئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم” التابعة لولاية مراكش

هبة بريس – مراكش

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، تقرر متابعته في حالة اعتقال .

وجاء في البلاغ الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، :”يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه وبعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة طبقا للقانون“.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد كشف في وقت سابق، إلى الرأي العام أنه :”بتاريخ 21 يناير 2020 وبناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية وتحت إشراف هذه النيابة العامة تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 1100000 درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية“.

حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتطار انتهاء البحث.

هذا ويتعلق الأمر بمستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وهو في نفس الوقت رئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم” التابعة لولاية مراكش.