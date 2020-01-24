النيابة العامة تقرر متابعة رئيس جماعة مرتشي في حالة اعتقال

نُشر بتاريخ :  2020-01-24 - 16:17
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

*عبد الرحيم الكامل رئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم” التابعة لولاية مراكش

هبة بريس – مراكش

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، تقرر متابعته في حالة اعتقال .

وجاء في البلاغ الذي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، :”يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020 بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه وبعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة طبقا للقانون“.

هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قد كشف في وقت سابق، إلى الرأي العام أنه :”بتاريخ 21 يناير 2020 وبناء على شكاية مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية وتحت إشراف هذه النيابة العامة تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 1100000 درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية“.

حيث تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية في انتطار انتهاء البحث.

هذا ويتعلق الأمر بمستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وهو في نفس الوقت رئيس جماعة “واحة سيدي إبراهيم” التابعة لولاية مراكش.

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في مجتمع

تعليق واحد

  1. ملاحظ

    في 20:33

    1100000 درهم، يعني 110 مليون سنتيم، ترى ما نوع الخدمة الإدارية التي طلب من اجلها رئيس الجماعة هذا المبلغ!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

قلة التساقطات المطرية وتسيير معقلن محور تدخلات المديرية الجهوية للفلاحة بالشرق

هبة بريس : وجدة عرف الموسم الفلاحي 2019-2020 تساقطات مطرية حسب الأقاليم، إذ بلغ المعدل حوا…