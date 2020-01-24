بعد عرضها الفني بالسعودية.. زينة الداودية تتعرض للقصف من الجمهور المغربي

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*الفنانة زينة الداودية
القسم الفني _ هبة بريس
تعرضت الفنانة الشعبية زينة الداودية إلى موجة من الانتقاذات بسبب احد تعبيراتها على منصة حفلها بالسعودية.
وأحيت الداودية حفلا بالسعودية، حيث قدمت مجموعة من أغانيها على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض، إلا أن الجملة التي قالتها خلال الحفل اثارت استهجان الجمهور المغربي حيث اعتبرها قذفا في حق المغربيات.
وقالت الداودية على منصة حفل الرياض: “أعتبر السعودية والمغرب عينان في رأس واحد الحمد لله ولادكم عندنا وبناتنا عندكم”.وهو التعبير لذي اول فهمه عدد من المتتبعين بطريقة سلبية باعتباره امرا يمس بشرف وقيمة المغربيات داخل السعودية.
متابع
في 17:02
هي فقط قالت الحقيقة…اهل مكة أدرى بشعابها
Wald lhoma
في 20:10
C’est la vérité. Elle est amère mais il faut l’accepter
Abou
في 21:44
انها الحقيقة فلا تلوموها ولومو أنفسكم سبحان الله انكم على يقين أن ما قالته الداودية صحيح حبدا لوقالت بناتنا وغلماننا عندكم لتكتمل الصورة
الكندي المكناسي
في 23:13
الحقيقة المرة. وما أكثرهم عندنا وما اكثرهن عندهم.
عزة النفس
في 23:40
كل ما يجلب العار لنا يصبح حقيقة اي حقيقة تقصدون هل هي تطبيع لتقصيركم في حفظ شرفكم ام اذلال لعزة المغاربة امام احقر الناس فهذه العينة التي قالت هكذا باعت عزتها بمال زائل
المغترب تبقى القما
في 23:48
تهتفون بها وتحتفلون بها وتحضرون سهراتها.فلا تلومون من جعلتم انتم من القمامة بستانا.
Abou
في 01:13
لمادا تناقشون شخصيتها ناقشو مادا قالت هدا هو الضعف على المواجهة فالغرب كافر ولما نستورد تكنولوجيته فالله ينصر قرية عادلة ولو كانت كافرة والعكس صحيح وان كنت مسلما فلا تشخصن فلربما تقدف محصنة الخلاصة الداودية ماقالت الا الحقيقة المرة واخاف عليكم أن تدخل الجنه وتحشرون في النار لان الله هو الحاكم وليس الاسلام والاخلاق بالمضاهر وخير دليل على دالك الحزب الحاكم في المغرب اليوم
مريمرين
في 06:56
فن الغناء الى الحضيض ، إذ صار يلجه كل جاهل و مريض
فهذه تتسول حفنة ريالات باسم المغاربة وتلك تطلب الشهرة والنجومية بتعرية جسدها ، وأخرى …