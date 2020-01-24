بعد عرضها الفني بالسعودية.. زينة الداودية تتعرض للقصف من الجمهور المغربي

*الفنانة زينة الداودية

القسم الفني _ هبة بريس

تعرضت الفنانة الشعبية زينة الداودية إلى موجة من الانتقاذات بسبب احد تعبيراتها على منصة حفلها بالسعودية.

وأحيت الداودية حفلا بالسعودية، حيث قدمت مجموعة من أغانيها على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض، إلا أن الجملة التي قالتها خلال الحفل اثارت استهجان الجمهور المغربي حيث اعتبرها قذفا في حق المغربيات.

وقالت الداودية على منصة حفل الرياض: “أعتبر السعودية والمغرب عينان في رأس واحد الحمد لله ولادكم عندنا وبناتنا عندكم”.وهو التعبير لذي اول فهمه عدد من المتتبعين بطريقة سلبية باعتباره امرا يمس بشرف وقيمة المغربيات داخل السعودية.