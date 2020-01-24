مأساة … الغاز يقتل شقيقتين بتارودانت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مأساة حقيقية عاشتها ساكنة حي أكشود بمدينة أولاد التايمة اقليم تارودانت، بعدما أنهى تسرب لغاز البوتان حياة شقيقتين بعد استحمامهما عشية يوم أمس الخميس.

وكانت الضحيتين، قد ولجتا غرفة الاسحمام دون أن يشعرن بتسرب للغاز مع المياه الساخنة، وبعد خروجهن، خلدن للنوم بالقرب من والدتهما، التي تفاجأت بعد ساعات أن ابنتيها فارقتا الحياة، ما أدخلها في دوامة صراخ وبكاء هستيري من هول الصدمة.

وقد حلت الى مكان الحادث، السلطة الامنية ومصالح الوقاية المدنية، وجرى معاينة مسرح الواقعة، وفتح تحقيق في ملابساته ، فيما تم نقل جتثي الهالكتين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بغية إخضاعهما للتشريح الطبي لتحديد كافة أسباب الوفاة.

الواقعة التي شكلت صدمة كبيرة في صفوف التلاميذ زملاء الضحيتين وباقي أفراد أسرتهما، بعد ان كانتا الشقيقتين يتابعن الدراسة بالمستوى الاعدادي والثانوي.