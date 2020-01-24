فيروس كورونا..سفارة المغرب في بكين تتتبع الوضع بتنسيق مع السلطات الصينية

نُشر بتاريخ :  2020-01-24 - 10:31
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هبة بريس

أعلنت سفارة المغرب ببكين أنه، نظرا للأوضاع التي تمر بها مدينة ووهان بإقليم خوبي ومدن صينية أخرى إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، فإن مصالحها تتابع الوضع عن كثب في تنسيق مستمر مع السلطات الصينية ومع أبناء الجالية المغربية في هذا البلد.

ودعت السفارة في بلاغ، اليوم الجمعة، جميع أفراد الجالية المغربية إلى التحلي بالحيطة واتباع جميع الاجراءات الوقائية التي أعلنت عنها السلطات الصينية ، علما أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف، لحد الآن، انتشار هذا الفيروس كحالة طوارئ.

وأهابت مصالح السفارة بجميع أفراد الجالية المعنيين، في حال الحاجة الى مساعدة قنصلية أو مزيد من المعلومات الشخصية، إرسال المعلومات الشخصية (رقم هاتف رقم جواز السفر أو العنوان) إلى بريدها الالكتروني sifama.beiging@moroccoembassy.org.cn، أو الاتصال بمصالحها عبر أرقامها الهاتفية 8618701156920 أو 8615652198381 .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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