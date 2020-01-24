مفاجأة.. “حساء” وراء انتشار فايروس “كورونا” في الصين

هبة بريس - وكالات

كشف علماء صينيون السبب الحقيقي وراء انتشار السلالة القاتلة من فيروس “كورونا” الذي بدأ بالتفشي في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر إلى مناطق أخرى.

ووجد العلماء أن حساء مكونا من خفافيش الفاكهة تقدمه بعض المطاعم الصينية في مدينة ووهان شرق البلاد، قد يكون السبب الرئيسي وراء انتشار الفيروس القاتل، وفقا لما أوردته صحيفة “ذا صن”.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، التي تم إغلاقها، ومنذ ذلك الحين أصيب أكثر من 600 شخص على مستوى العالم، في حين أثارت لقطات مزعجة لأشخاص يتناولون حساء الخفافيش مخاوف من أن الفيروس التاجي القاتل، قد ينتشر بفعل هذا الحساء الغريب.

ويشير أحدث تحليل أجراه العلماء الصينيون إلى أن الفيروس ينتقل من الخفافيش إلى الثعابين ثم البشر.

وحساء الخفافيش طبق غير عادي، ولكنه شائع خاصة في ووهان التي تصنفه “حساء شهيا”، وتقدمه المطاعم هناك للزبائن.

وكشفت دراسة جديدة نشرت في نشرة العلوم الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن فيروس كورونا الجديد شارك بالفعل سلالة من الفيروس الموجود في الخفافيش، في حين يعتقد أن الفاشيات المميتة السابقة لـ”السارس وإيبولا” قد نشأت في الثدييات الطائرة.