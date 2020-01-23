فاتي جمالي تلج عالم الغناء ب ” غلطة كبيرة “

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

أصدرت مليحة العرب المغربية فاتي جمالي أول عمل لها في مجال الغناء وهي أغنية تحت عنوان “غلطة كبيرة”مصورة على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع “اليوتيوب”.

الأغنية صورت مؤخرا وهي من كلمات أنس العراقي ، توزيع طارق الحجيلي مدارا، و إخراج سعيد موساريا

وظهرت جمالي بلوكات مختلفة أبرزت فيهم جمالها و شغفها بالموضا.

وتعتبر”غلطة كبيرة” أول عمل غنائي لفاتي جمالي تلج به رسميا عالم الغناء بعد ولوجها عالم التمثيل و الموضا؛ كما تحضر لحفل ضخم سوف يحضره أبرز النجوم والصحافة.