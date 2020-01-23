اتحاد طنجة يخسر بميدانه.. والدميعي يقدم استقالته

نُشر بتاريخ :  2020-01-23 - 21:56
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هبة بريس – مكتب طنجة

أعلن الإطار الوطني هشام الدميعي، قبل لحظات، عن استقالته من تدريب فريق إتحاد طنجة، وذلك على هامش الندوة الصحفية المنعقدة عقب المباراة التي جمعت نادي إتحاد طنجة بضيفه أولمبيك آسفي.

وقال الدميعي في معرض كلمته عقب الإعلان عن قرار إستقالته، أنه إنسان لديه كرامة، مضيف انه يتمنى من المكتب المسير لنادي إتحاد طنجة أن يتقبل استقالته والتي لا رجعة فيها على حد تعبيره.

وتلقى فريق اتحاد طنجة، هزيمة قاسية جديدة أمام ضيفه أولمبيك أسفي، بهدفين مقابل واحد، في المبارة التي جمعتهما، مساء الخميس، على أرضية ملعب ابن بطوطة الكبير بطنجة، ضمن منافسات الجولة 13 للبطولة الاحترافية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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تعليق واحد

  1. ولد الدرب

    في 06:51

    أحييك تحية بطل. اتمنى ان تعلم كل المسؤولين على هذا ما معنى ربط المسؤولية بالمحاسبة. انت سيدي تعرفها وطبقتها وكأنك تعيش في دولة متقدمة اما باقي المسؤولين لازالوا جيدين في تخراج العينين والتنصل للواجبات.

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