اتحاد طنجة يخسر بميدانه.. والدميعي يقدم استقالته

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلن الإطار الوطني هشام الدميعي، قبل لحظات، عن استقالته من تدريب فريق إتحاد طنجة، وذلك على هامش الندوة الصحفية المنعقدة عقب المباراة التي جمعت نادي إتحاد طنجة بضيفه أولمبيك آسفي.

وقال الدميعي في معرض كلمته عقب الإعلان عن قرار إستقالته، أنه إنسان لديه كرامة، مضيف انه يتمنى من المكتب المسير لنادي إتحاد طنجة أن يتقبل استقالته والتي لا رجعة فيها على حد تعبيره.

وتلقى فريق اتحاد طنجة، هزيمة قاسية جديدة أمام ضيفه أولمبيك أسفي، بهدفين مقابل واحد، في المبارة التي جمعتهما، مساء الخميس، على أرضية ملعب ابن بطوطة الكبير بطنجة، ضمن منافسات الجولة 13 للبطولة الاحترافية.