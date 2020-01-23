العثماني يعين ياسين زغلول على رأس جامعة محمد الأول بوجدة

هبة بريس : وجدة

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 23 يناير الجاري، خلال الاجتماع الاسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لمقتضيات المادة 92 من الدستور.

وهذا، فقد تم تعيين الاستاذ ياسين زغلول رئيسا لجامعة محمد الأول بوجدة، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم والبحث العلمي خلفا لمحمد بنقدور.

ياسين زغلول، كان يشغل مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا، من الكفاءات المتميزة التي تزخر بها جهة الشرق، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و من بين الأسماء التي قدمت ترشحها لشغل منصب رئيس جامعة محمد الأول بوجدة