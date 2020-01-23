“نقص علينا هاد ساعة و الضريبة”.. أب يصرخ في وجه العثماني في حفل تخرج إبنته

*سعد الدين العثماني رئيس الحكومة
هبة بريس – الدار البيضاء
تفاجأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأب يصرخ في وجهه بعبارة: “وا سي العثماني نقص علينا هاد الساعة المشؤومة و نقص علينا حنا كمتقاعدين الضريبة” ، حين كان يهم بإلقاء مداخلته في حفل تخرج طلبة معهد الصحافة و الإعلام بالدار البيضاء.
و حسب ما عاينت هبة بريس ، فبمجرد أن أنهى سعد الدين العثماني الذي حضر لمقر المعهد الإعلامي بالبيضاء كضيف في حفل تخرج الطلبة الإعلاميين ، انتفض أب طالبة كان من بين الحضور ليصرخ في وجه العثماني مطالبا بإلغاء الساعة الإضافية و كذا إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المتقاعدين.
و قابل العثماني مطالب الأب الذي كان مرفوقا بفلذة كبده في حفل تخرجها بابتسامة عريضة دون أن ينطق بأي كلمة كتعقيب ، قبل أن يتدخل منشط الحفل في محاولة منه لتلطيف الجو و ذلك من خلال تغيير الموضوع و التأكيد على أن حضور العثماني لهذا الحفل يؤكد الدور الكبير الذي ينتظر خريجي المعهد من أجل المساهمة في تطوير بلدهم و تنميته.
tajer
في 17:04
القتصاد الوطني يضرب في مقتل و الناس نيام…زيادة الساعة قلصت بساعتين على الأقل من الفترة الصباحية للباعة و الحرفيين و التجار .فالحركة لا تنشط إلا بعد العاشرة.قرارات بدون متابعة و لا تقييم قد تساهم في ركود إقتصادي قاتل ببطء !!!
faty اسبانيا
في 17:41
الله يعطيه الصحة لهد الاب عندو الحق انها ساعة مشئومة وحكومة فاشلة كما يقول المثل ما ايحس بالمزود غير اللي مضروب بيه ساعتهم المشئومة وحزبهم والمنافق و فاشل الله ينعل اللي ما يحشم .
mjd
في 17:43
Les élections ne sont pas loin et nous sourirons à notre tour
عويشة الدويبة
في 21:06
انه بيدق مسير بالرموت كونترول ، وعندما تأتي نهايته يزيلون له البطارية ، لا شخصية لا كاريزما لا هم يحزنون ، حزب المنافقين والانتهازيين والمفسدين والاستغلاليين و،،،،،،،،،
المغرب غادي في الخسران ياحمادي
مواطن
في 01:32
لم أر في حياتي رئيس حكومة كهذا يعاكس رغبة مواطني بلده ويفرض عليهم شيئا لا يريدونه
ملاحظ عابر سبيل
في 14:21
يوميات المدير الجديد ،قالوا ليه غير وقع على الامضاء و لايهمك و سوف تحصل على الأجرة بأعين مغمضة.هكذا هو حال المغرب.