“نقص علينا هاد ساعة و الضريبة”.. أب يصرخ في وجه العثماني في حفل تخرج إبنته

*سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاجأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأب يصرخ في وجهه بعبارة: “وا سي العثماني نقص علينا هاد الساعة المشؤومة و نقص علينا حنا كمتقاعدين الضريبة” ، حين كان يهم بإلقاء مداخلته في حفل تخرج طلبة معهد الصحافة و الإعلام بالدار البيضاء.

و حسب ما عاينت هبة بريس ، فبمجرد أن أنهى سعد الدين العثماني الذي حضر لمقر المعهد الإعلامي بالبيضاء كضيف في حفل تخرج الطلبة الإعلاميين ، انتفض أب طالبة كان من بين الحضور ليصرخ في وجه العثماني مطالبا بإلغاء الساعة الإضافية و كذا إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المتقاعدين.

و قابل العثماني مطالب الأب الذي كان مرفوقا بفلذة كبده في حفل تخرجها بابتسامة عريضة دون أن ينطق بأي كلمة كتعقيب ، قبل أن يتدخل منشط الحفل في محاولة منه لتلطيف الجو و ذلك من خلال تغيير الموضوع و التأكيد على أن حضور العثماني لهذا الحفل يؤكد الدور الكبير الذي ينتظر خريجي المعهد من أجل المساهمة في تطوير بلدهم و تنميته.