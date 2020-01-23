“نقص علينا هاد ساعة و الضريبة”.. أب يصرخ في وجه العثماني في حفل تخرج إبنته

نُشر بتاريخ :  2020-01-23 - 15:21
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*سعد الدين العثماني رئيس الحكومة

هبة بريس – الدار البيضاء

تفاجأ سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بأب يصرخ في وجهه بعبارة: “وا سي العثماني نقص علينا هاد الساعة المشؤومة و نقص علينا حنا كمتقاعدين الضريبة” ، حين كان يهم بإلقاء مداخلته في حفل تخرج طلبة معهد الصحافة و الإعلام بالدار البيضاء.

و حسب ما عاينت هبة بريس ، فبمجرد أن أنهى سعد الدين العثماني الذي حضر لمقر المعهد الإعلامي بالبيضاء كضيف في حفل تخرج الطلبة الإعلاميين ، انتفض أب طالبة كان من بين الحضور ليصرخ في وجه العثماني مطالبا بإلغاء الساعة الإضافية و كذا إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المتقاعدين.

و قابل العثماني مطالب الأب الذي كان مرفوقا بفلذة كبده في حفل تخرجها بابتسامة عريضة دون أن ينطق بأي كلمة كتعقيب ، قبل أن يتدخل منشط الحفل في محاولة منه لتلطيف الجو و ذلك من خلال تغيير الموضوع و التأكيد على أن حضور العثماني لهذا الحفل يؤكد الدور الكبير الذي ينتظر خريجي المعهد من أجل المساهمة في تطوير بلدهم و تنميته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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6 تعليقات

  1. tajer

    في 17:04

    القتصاد الوطني يضرب في مقتل و الناس نيام…زيادة الساعة قلصت بساعتين على الأقل من الفترة الصباحية للباعة و الحرفيين و التجار .فالحركة لا تنشط إلا بعد العاشرة.قرارات بدون متابعة و لا تقييم قد تساهم في ركود إقتصادي قاتل ببطء !!!

  2. faty اسبانيا

    في 17:41

    الله يعطيه الصحة لهد الاب عندو الحق انها ساعة مشئومة وحكومة فاشلة كما يقول المثل ما ايحس بالمزود غير اللي مضروب بيه ساعتهم المشئومة وحزبهم والمنافق و فاشل الله ينعل اللي ما يحشم .

  3. mjd

    في 17:43

    Les élections ne sont pas loin et nous sourirons à notre tour

  4. عويشة الدويبة

    في 21:06

    انه بيدق مسير بالرموت كونترول ، وعندما تأتي نهايته يزيلون له البطارية ، لا شخصية لا كاريزما لا هم يحزنون ، حزب المنافقين والانتهازيين والمفسدين والاستغلاليين و،،،،،،،،،
    المغرب غادي في الخسران ياحمادي

  5. مواطن

    في 01:32

    لم أر في حياتي رئيس حكومة كهذا يعاكس رغبة مواطني بلده ويفرض عليهم شيئا لا يريدونه

  6. ملاحظ عابر سبيل

    في 14:21

    يوميات المدير الجديد ،قالوا ليه غير وقع على الامضاء و لايهمك و سوف تحصل على الأجرة بأعين مغمضة.هكذا هو حال المغرب.

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