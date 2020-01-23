جمهورية إفريقيا الوسطى تفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

نُشر بتاريخ :  2020-01-23 - 14:16
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هبة بريس

*صورة من حفل التدشين

افتتحت جمهورية إفريقيا الوسطى، الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة العيون.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته من جمهورية إفريقيا الوسطى، السيدة سيلفي بايبو تيمون.

ويتعلق الأمر بخامس تمثيلية دبلوماسية بالعيون، بعد القنصلية الشرفية لكوت ديفوار التي جرى افتتاحها في يونيو الفارط، والقنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصلية العامة لجمهورية الغابون التي افتتحت الأسبوع الماضي.

كما كان السيد بوريطة قد ترأس، في وقت سابق اليوم، إلى جانب نظيرته من جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، حفل تدشين القنصلية العامة لهذا البلد الإفريقي بالعيون.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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تعليق واحد

  1. ولد الدرب

    في 18:10

    عطيهم العصير في كأس كبير. مبروك على المغرب

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