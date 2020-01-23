الفنانة مجدولين الإدريسي تنشر صورة زوجها لأول مرة

نُشر بتاريخ :  2020-01-23 - 14:09
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القسم الفني _ هبة بريس

احتفلت أمس الممثلة المغربية مجدولين الإدريسي بالذكرى العاشرة لزواجها، حيث اختارت ان تتوجه بالشكر لزوجها وتنشر صورته لاول مرة.

وقالت مجدولين معلقة على الصورة التي تجمعها بزوجها: ” أنا في العادة متحفظة ولا أحب الحديث عن حياتي الخاصة، ولكنني اليوم سأفعل ذلك لأنني أحتفل بمناسبة جد خاصة”.

واسترسلت: ” عشر سنوات من المشاركة، عشر سنوات من الترابط، عشر سنوات من الزواج.. زكرياء كاسترو، أشكر هذا الرجل الذي أعطاني الكثير طوال هذه المدة، والذي ساندني في عملي، وخاصة لتحمله لي طوال هذه السنوات

جدير بالذكر أن الفنانة مجدولين الإدريسي قد كشفت خلال أحد البرامج التلفزيونية أنها هي التي طلبت يد زوجها للزواج مؤكدة على أنها لا تجد عيبا في ذلك على الاطلاق.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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2 تعليقان

  1. عصام قرشي

    في 14:58

    فيماذا ستهمنا صورة زوج ناشرة الصورة ،مواطن اجنبي او مغربيذ لا يهمنا بل هم المغاربة هو العيش الكريم ام الخصوصيات تبقى خصوصية

  2. محسن

    في 15:00

    ممثلة متألقة نتمنى لها استمرار السعادة الزوجية

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