قتلى في تحطم طائرة خفيفة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

نُشر بتاريخ :  2020-01-22 - 23:36
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هبة بريس ـ وكالات

تحطمت طائرة خفيفة على متنها 4 أشخاص، الأربعاء، على أرض مطار بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أولية صادرة عن فرق الإنقاذ والشرطة.

وكتبت الأجهزة الأمنية عبر موقع “تويتر”: “تجاوب أعضاء جهاز الإطفاء وشرطة كورونا اليوم (الأربعاء) في الساعة 12:11 (بالتوقيت المحلي)، مع معلومات حول تحطم طائرة في مطار المدينة. عثر الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث، على الطائرة تحيط بها النيران”.

وقالت إدارة الإطفاء في كورونا على حسابها في موقع “تويتر”: “المطار مغلق، كان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


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