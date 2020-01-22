انتخاب شكيب لعلج رئيسا جديدا للباطرونا خلفا لصلاح الدين مزوار

هبة بريس ـ الرباط

انتخب اليوم الأربعاء شكيب العلج رئيساً جديداً للإتحاد العام لمقاولات المغرب خلفاً لصلاح الدين مزوار.

و حصل الثنائي شكيب العلج وأحمد مهدي التازي على 4122 صوت من أصل 4275 ، خلال الجمع العام العادي، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالدارالبيضاء.

وسيتولى شكيب لعلج، منصب الرئيس فيما سيتولى أحمد مهدي التازي، منصب النائب العام لرئيس الاتحاد.

ويشار ان صلاح الدين مزوار، قدم استقالته من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أكتوبر الماضي، بعد تصريحات عن الاحتجاجات في الجزائر وصفتها وزارة الخارجية المغربية في بيان بـ”السلوك الأرعن”