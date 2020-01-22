انفراد : الأمازيغية سبب تعنيف تلميذة تارودانت و العائلات تصر على المتابعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس
علمت “هبة بريس” من مصادر موثوقة أن الأستاذ المتهم بضرب طفلة تارودانت، يقال أنه كان يقوم بشكل متكرر بالاعتداء الجسدي على التلاميذ لأتفه الأسباب، و ان عائلات التلاميذ ، و بالإجماع مستعدون للشهادة ضد الأستاذ المتهم، ليس في هذا الملف فقط، بل و في عمليات اعتداء اخرى على تلاميذ جلهم ينحدرون من أسر فقيرة و يعيشون ظروفا صعبة.
و نفت مصادر الجريدة أن تكون التلميذة قد خضعت للفحص الطبي الذي دفع به دفاع المتهم، و أن التلميذة لم تكن موجودة أصلا بتارودانت بل كانت في ضيافة جمعية حقوقية بالبيضاء إلى غاية عشية جلسة المحاكمة.
و تستغرب مصادرنا من حملة التضليل التي تقوم بها أطراف معينة كون المتهم نقابي، في حين أن النقابة دورها الدفاع عن الحقوق و ليس الاعتداء على الآخرين و خرق القوانين الجاري بها العمل على الجميع.
و تتخوف جهات طبية إن تؤدي الضربات الخطيرة التي تلقتها الطفلة إلى الصرع .
و تدعو جهات حقوقية إلى التصدي لضغوطات النقابة على القضاء لتأخذ العدالة مجراها مع تشكيك بعض المنابر الغير المسؤولة في نزاهة القضاء و محاولة توريط النيابة العامة في تصفية حسابات وهمية و لاتوجد إلا في مخيلة من يروج لها مع المدرسة المغربية.
من جهة أخرى، أكد أساتذة لمنبر “هبة بريس” أن القانون يجب ان يسري على الجميع و أن النقابة لا يمكنها أن تقف أمام تطبيق القانون على المعتدين، و تطالب بالبحث في مدى مسؤولية مدير المدرسة عن التستر على عمليات الاعتداء المتكررة على تلاميذ أبرياء حتى وقعت الكارثة التي تهدد حياة الطفلة.
و المثير للاهتمام في هذا الملف، أنه وحسب مصادر موثوقة، فإن الاستاذ قام بتعنيف الطفلة لما بدأت تجيب بتلعثم على سؤال باللغة العربية، و هي طفلة امازيغية ابنة القرية لم تتكلم أبدا اللغة العربية و تجد صعوبة بالغة في التواصل بها كباقي أبناء القرى الأمازيغية.
خنيفرة
في 16:53
هاهي بدأت الان …تسييس وراء تسييس. ومادخل العنف بالأمازيغية … الركوب على حالات بسيطة من قبل متاجري حقوق الانسان وجمعيات مرتزقة.
وجدة
في 17:10
أنت الآن تريد إدراج صراع مجتمعي أمازيغي عربي في تحليلك البسيط هذا يقول العرب منذ القديم زعموا مطية للكذب إن كانت لك أفكار و قناعات فلا تحاول تمريرها بين سطور هذا المقال الضعيف تحليلا و كملاحظة مادمت أنك صِحافي وجب عليها الإلمام باللغة العربية نقول بعض المنابر غير المسؤولة وليس الغير المسؤولة المرجو أن تتحرى كثيرا في كتاباتك وأن لا تكون حيص بيص.المرجو النشر
مواطنة
في 17:22
عنوان يحمل في طياته الكثير. المرجو توخي الحذر و الحياد . و اتركوا الامور تاخذ مجراها الطبيعي
نورالدين
في 17:44
المتهم بريء حتى تثبت إذانته لا يحق لكم رمي الناس بالباطل القضاء وحده من سيحكم في هذه النازلة المعروف بأن الصحافة يجب عليها إلتزام الحياد وليس نصرة طرف على أخر تحياتي تقبلو مروري
نورالدين
في 17:49
المهم بريء حتى تثبت إذانته ليس من حق أي كان إصدار الأحكام المسبقة على الاخرين يجب عليكم إلتزام الحياد في هذا الملف ولنا ثقة كاملة بأن القضاء سيقول كلمة الحق
غير معروف
في 17:52
ايها الصحفي عندما يتعلق الأمر بالشواذ تدفعون عن المنكر ولا تظهر الغيرة الدينية انت والجمعيات الحقوقية التي تدافع عنهم وعندما يغلط او ينسب للأستاذ تهمة تجد الكل يجيد الكلام وينسب للأستاذ كل التهم
فقير لا ينتمي لأي حزب
في 18:18
الحقد على رجل التعليم يجعل هؤلاء الفاشلين في الدراسة يتضامنون ضدهم،لانهم لم يستطيعوا مسايرة التعلم.