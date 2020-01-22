انفراد : الأمازيغية سبب تعنيف تلميذة تارودانت و العائلات تصر على المتابعة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر موثوقة أن الأستاذ المتهم بضرب طفلة تارودانت، يقال أنه كان يقوم بشكل متكرر بالاعتداء الجسدي على التلاميذ لأتفه الأسباب، و ان عائلات التلاميذ ، و بالإجماع مستعدون للشهادة ضد الأستاذ المتهم، ليس في هذا الملف فقط، بل و في عمليات اعتداء اخرى على تلاميذ جلهم ينحدرون من أسر فقيرة و يعيشون ظروفا صعبة.

و نفت مصادر الجريدة أن تكون التلميذة قد خضعت للفحص الطبي الذي دفع به دفاع المتهم، و أن التلميذة لم تكن موجودة أصلا بتارودانت بل كانت في ضيافة جمعية حقوقية بالبيضاء إلى غاية عشية جلسة المحاكمة.

و تستغرب مصادرنا من حملة التضليل التي تقوم بها أطراف معينة كون المتهم نقابي، في حين أن النقابة دورها الدفاع عن الحقوق و ليس الاعتداء على الآخرين و خرق القوانين الجاري بها العمل على الجميع.

و تتخوف جهات طبية إن تؤدي الضربات الخطيرة التي تلقتها الطفلة إلى الصرع .

و تدعو جهات حقوقية إلى التصدي لضغوطات النقابة على القضاء لتأخذ العدالة مجراها مع تشكيك بعض المنابر الغير المسؤولة في نزاهة القضاء و محاولة توريط النيابة العامة في تصفية حسابات وهمية و لاتوجد إلا في مخيلة من يروج لها مع المدرسة المغربية.

من جهة أخرى، أكد أساتذة لمنبر “هبة بريس” أن القانون يجب ان يسري على الجميع و أن النقابة لا يمكنها أن تقف أمام تطبيق القانون على المعتدين، و تطالب بالبحث في مدى مسؤولية مدير المدرسة عن التستر على عمليات الاعتداء المتكررة على تلاميذ أبرياء حتى وقعت الكارثة التي تهدد حياة الطفلة.

و المثير للاهتمام في هذا الملف، أنه وحسب مصادر موثوقة، فإن الاستاذ قام بتعنيف الطفلة لما بدأت تجيب بتلعثم على سؤال باللغة العربية، و هي طفلة امازيغية ابنة القرية لم تتكلم أبدا اللغة العربية و تجد صعوبة بالغة في التواصل بها كباقي أبناء القرى الأمازيغية.