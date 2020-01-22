بنكيران: “حتى مؤرخ فالدنيا ميمكن ينكر أننا ساهمنا في تجاوز أزمة الربيع العربي”

هبة بريس - الرباط
تحدث الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن دور حزبه في تجاوز أزمة الربيع العربي.
وقال بنكيران في كلمة ألقاها أمام شبيبة الحزب بمراكش، ونشرت بصفحته “الفيسبوكية” الرسمية: “ما عمر شي مؤرخ في الدنيا يمكن أن يغفل أننا ساهمنا في تجاوز أزمة الربيع العربي ، ساهمنا مساهمة كبيرة الى جوار جلالة الملك وبعض الاحزاب السياسية”.
وحتى حد، يقول بنكيران، “ما يمكن ينكر أننا حنا اللي أطلقنا الاصلاح وبدينا باصلاح التقاعد والمقاصة والاضراب، وحنا السبب باش مبقاوش الآلاف ديال الناس كيوقفو قدام البرلمان ويطالبوا بالتوظيف المباشر”.
وتابع زعيم “البيجيدي” السابق قائلا :”طبعا ملي مشيت بدات الامور كترتابك، لكن انجازاتنا ترسخات في تاريخ المغرب وميمكن لحتى حد يمحيها أو ينكرها” على حد تعبيره
عمربر
في 14:01
اهل النفاق والشقاق
مسيلمة هذا الزمان.
مقهور قي بلادي
في 14:47
الله يعطينا غير شويييية من هاد لوجه المقزدر عندك, حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم تتاجرون باسم الدين غرقتوا البلاد كثر ما كانت غارقة و لا احد ينكر انكم درتوا لاباس علي حساب عامة الشعب
مواطن
في 14:50
آلله انعل اللي مايحشم
Haroun
في 15:11
انعل الشيطان أسي بنكيران.
حمو
في 15:53
مسيلمة الكذاب الله ينعل لي ما يحشم حزب المنافقين تجار الدين الكل عاق بكم
باغوني
في 15:55
لا أحد ينكر دور الورق الصحي في أزمة الإسهال.
محمد
في 16:42
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساهمت ومازلت تساهم في قمع الشعب بطريقة بهلوانية كما ساهمت في خدمت من أكلوا خيرات البلاد والعباد عن غير حق ومازالوا ا هذا لا ينكره احد وشوهت اسم العدل واتقلت كاهل الشعب بالزيادة والديون الخارجية اهديت البلاد لمجلس النقد الدولي وفي الاخير استغنو عنك ورموك اماتسعة ملايين في الشهر فسوف تحاسب عليها يوم القيامة أموال الفقراء والارامل حسبنا الله ونعم الوكيل وشكوناكم لله
مشيتي فيها ....
في 16:53
وهل الغراب ينعق في فصل الشتاء؟اذهب يا متشرد ويا اكل السحت والحرام.ارحل فجهنم تنتظرك لا ريب.ابعد وجهك عنا لاننا نكرهك بصدق.اذهب فانت اخر من يمكن ان يسمع له المغاربة غير المريدين لزاويتك المفلسة لانك خائن وبليد وفاقد لللاستقلالية حيث تعيش تحت السباط.
Nekki
في 16:55
باش، بحنت اديك ولا ب الثقة اللي وضعو فيك الناس وخنتها؟
متتبع مغربي
في 17:12
الشعب عاق وفاق بكذوبك بلا ما تبقى تزوق وشوف على من تقرا زابورك قتلتنا بالهضرى الخاوية
من وجدة
في 17:18
نعم الكل يشهد المؤرخون و الصحفيون و السياسيون والنقابيون والبرلمانيون والموضفون وجميع أطياف الشعب المغربي أنك قدمت خدمة كبيرة للنظام المخزني وللاستبداد فماذا أنت قائل لربك غدا يوم القيامة ؟
مصطفى
في 17:48
لم اذهب للتصويت إلا مرتين و كنت اعطي صوتي لك و الآن انا والكثيرون أمثالي ندفع الثمن حتى لا تغتر مستقبلا بالشعارات.
رحموني بلقاسم
في 18:32
هذا غرور الفاشلين الذين اغرقوا سفينة البلاد ولأ جيوب لوبيات المحروقات وسماسرة اقتصاد الريع وانضم إليهم وأصبح تمساحا يلتهم مثل غيره من التماسيح صندوق المتقاعدين .
كوكراشة مغربي
في 18:35
قل ماشئة فإنك لا تستحي. وذالك من خصائلك
ابو القرانيس
في 21:03
الصراحة ان التاريخ سيذكرك من بين الخائنين الاذلاء الضعاف الشخصية الانتهازيين وفريقك الوصوليين المنافقين الذين رودهم المخزن واشتراهم بدراهم معدودات.كلكم الى مزبلة التاريخ ايخخ ايييخخخ ..
فريد
في 21:30
هناك فرق بين اجتياز …….وبيع القضية والمشاركة في المؤامرة
رد صريح
في 22:35
ساهمتم في خراب البلاد الى مزبلة التاريخ
جابر
في 22:53
لقد دخلت الى مزبلة التاريخ يا بنزبدان زعيم حزب البواجدة وتجار الدين.