بنكيران: “حتى مؤرخ فالدنيا ميمكن ينكر أننا ساهمنا في تجاوز أزمة الربيع العربي”

هبة بريس - الرباط

تحدث الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن دور حزبه في تجاوز أزمة الربيع العربي.

وقال بنكيران في كلمة ألقاها أمام شبيبة الحزب بمراكش، ونشرت بصفحته “الفيسبوكية” الرسمية: “ما عمر شي مؤرخ في الدنيا يمكن أن يغفل أننا ساهمنا في تجاوز أزمة الربيع العربي ، ساهمنا مساهمة كبيرة الى جوار جلالة الملك وبعض الاحزاب السياسية”.

وحتى حد، يقول بنكيران، “ما يمكن ينكر أننا حنا اللي أطلقنا الاصلاح وبدينا باصلاح التقاعد والمقاصة والاضراب، وحنا السبب باش مبقاوش الآلاف ديال الناس كيوقفو قدام البرلمان ويطالبوا بالتوظيف المباشر”.

وتابع زعيم “البيجيدي” السابق قائلا :”طبعا ملي مشيت بدات الامور كترتابك، لكن انجازاتنا ترسخات في تاريخ المغرب وميمكن لحتى حد يمحيها أو ينكرها” على حد تعبيره