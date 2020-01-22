الجواهري: “يجب تغيير قوانين صدرت قبل أكثر من نصف قرن”

هبة بريس – الدار البيضاء

لطالما شكلت الترسانة القانونية و التشريعية بالمغرب في عديد المجالات محط تساؤل بعض المحللين و الخبراء و المهتمين حول ضرورة إعادة تحيينها و ملاءمتها مع الظرفية الحالية في ظل التطورات و الدينامية التي تشهدها بلادنا.

و من بين القوانين التي تحتاج لإعادة تحيين و ملاءمة مع المتغيرات الظرفية ، نذكر القانون المؤطر و المنظم للعملية الإحصائية و الذي تم تشريعه و دخوله حيز التطبيق قبل حوالي خمسين سنة دون أن يطاله أي تغيير منذ ذلك الوقت.

و في هذا الصدد، دعا عبد اللطيف الجواهري بصفته كوالي بنك المغرب إلى مراجعة عاجلة للإطار القانون للنظام الوطني الإحصائي لتحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية، مصرحا : “أظن أن هناك استعجالاً لإعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الوطني للإحصاء لأنه ما يزال منظماً بنصوص تعود إلى سنة 1968، أي أكثر من نصف قرن”.

و أوضح والي بنك المغرب أن مراجعة القانون الإطار للنظام الوطني للإحصاء من شأنه المساهمة في اتخاذ قرارات مهمة تنعكس إيجابا على تقييم السياسات العمومية والتوقعات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.