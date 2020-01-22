الجواهري: “يجب تغيير قوانين صدرت قبل أكثر من نصف قرن”

نُشر بتاريخ :  2020-01-22 - 12:06
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الدار البيضاء

لطالما شكلت الترسانة القانونية و التشريعية بالمغرب في عديد المجالات محط تساؤل بعض المحللين و الخبراء و المهتمين حول ضرورة إعادة تحيينها و ملاءمتها مع الظرفية الحالية في ظل التطورات و الدينامية التي تشهدها بلادنا.

و من بين القوانين التي تحتاج لإعادة تحيين و ملاءمة مع المتغيرات الظرفية ، نذكر القانون المؤطر و المنظم للعملية الإحصائية و الذي تم تشريعه و دخوله حيز التطبيق قبل حوالي خمسين سنة دون أن يطاله أي تغيير منذ ذلك الوقت.

و في هذا الصدد، دعا عبد اللطيف الجواهري بصفته كوالي بنك المغرب إلى مراجعة عاجلة للإطار القانون للنظام الوطني الإحصائي لتحسين إنتاج المعطيات الاقتصادية الكمية، مصرحا : “أظن أن هناك استعجالاً لإعادة النظر في الإطار القانوني للنظام الوطني للإحصاء لأنه ما يزال منظماً بنصوص تعود إلى سنة 1968، أي أكثر من نصف قرن”.

و أوضح والي بنك المغرب أن مراجعة القانون الإطار للنظام الوطني للإحصاء من شأنه المساهمة في اتخاذ قرارات مهمة تنعكس إيجابا على تقييم السياسات العمومية والتوقعات حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك

مهما كانت الفكرة ديالك كبيرة أو بسيطة، عندك تجربة أو دبلوم أولا معندكش، ما تخلاش على الفكرة والطموح ديالك، حيت برنامج 1000 فكرة جا باش يدعمك و يحقق ليك الحلم ديالك. تسجل اليوم فالموقع : www.1000fikra.ma

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 17 octobre 2019


تحميل المزيد في اقتصاد

تعليق واحد

  1. kom

    في 12:34

    يجب اولا تغير المسؤولين الي شدو المناصب اكثر من قرن عاد نشوفو القوانين حيت الى بقات نفس الوجوه يعني غتبقى نفس العقلية يعني غيحطو نفس القوانين اسيدي خليو الشباب يسيرو البلاد وسيرو تفوجو معى راسكم بالتقاعودات السمينة الي كيخليو ليكم ماشي بحال الدروش كيقرب التقاعد كيولي يفكر فاش غيخدم باش يقدر يوفر القوت اليومي حتى يموت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

نادية فتاح تزور أروقة المعرض الوطني للصناعة التقليدية بمراكش

قامت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحية والصناعية التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي…