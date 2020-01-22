بنكيران: “لدينا روح لم تبلغ نهايتها.. وما فائدة الجلوس على كرسي دون أثر “

هبة بريس - الرباط

تحدث الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن المكانة التي أصبح يحتلها حزبه داخل المشهد السياسي الوطني.

بنكيران، اعتبر في كلمته أمام أعضاء شبيبة الحزب بمراكش، التي بثت بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” ، أن “الحفاظ على وضعية الحزب حاليا لا يعني الحفاظ على المناصب”.

“حنا عندنا روح لم تبلغ نهايتها”، يقول بنكيران، و”هاد الروح اللي خاصنا نحافظو علبها، حيث هي اللي جابت لينا انتصارات سابقة وممكن تجيب لينا انتصارات في المستقبل وهي اللي اتخلينا نافعين في المجتمع”

وتابع بنكيران متسائلا : “ما الفائدة ان تكون جالسا على كرسي ولا أثر لك نهائيا ?، بحال البطانة!”، مضيفا بالقول “يجب أن تكون في منطق يعتمد على المساهمة في الاصلاح، وهذا الحمد لله تحقق ليس بشكل كبير لكن بشكل واضح”.