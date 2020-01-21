سعد المجرد في ورطة من جديد امام المحاكم الفرنسية

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نجلاء مزيان: هبة بريس
قررت اليوم المحكمة الخاصة بقضية الفنان سعد لمجرّد والفتاة الفرنسية لورا بريول، قبول دعوة الاغتصاب والعنف الموجهة ضد الفنان المغربي سعد وتحويلها من محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم في انتظار الحكم النهائي
وبعد أن أصبحت الدعوة تتعلق بالإعتداء الجنسي و الاغتصاب كما ادعت “بريول” فان الفنان المغربي أصبح في ورطة خصوصا ان مثل هذه القضايا تطول في المحاكم بالإضافة ان الأحكام تكون جد قاسية
ومن ناحية أخرى، يستعد لمجرّد لإطلاق أغنيته الجديدة مع فرقة “فناير” خلال الأيام القادمة قبل شهر رمضان الكريم، بالإضافة لإحيائه مجموعة من المهرجانات مثل موازين …
Basta !
في 22:49
Le Maroc doit impérativement tapper sur la table ! Il ne s’agit plus d’une affaire de mœurs, on essaie de politiser de la politiser pour faire pression sur le Maroc. Assez joué maintenant on passe à la vitesse supérieure. Ces gens ne comprennent que le langage ferme. Ceux qui ont des idées coloniales ne changeront jamais. Ils essaient de nous atteindre par tous les moyens.
هبة
في 00:30
مازال هاد القضية ما تحلات
خولة من فاس
في 00:34
لي دار راسو فالنخالة غاينقبوه الدجاج
سوسن
في 00:38
الله يخرجك على خير من هاد القضية
ولد حميدو
في 00:49
لا يوجد قضاء مستقل في العالم فكله يتلقى التعليمات من الجهات العليا ما دامت الدولة هي من تصرف اجور مستخدمي وزارة العدل و قد تم تلفيق تهم التحرش لمسؤولين كما وقع لدومنيك ستراوس الدين لم يكن يتبع اوامرهم و كدلك رءيس سكوتلندا الدي طالب بالاستفتاء و انسانج و غيرهم
عندي سؤال
لو رفعت دولة دعوى بفرنسا او اسبانيا او امريكا من اجل تعويضهم عن حقبة الاستعمار او القتل فهل قضاؤهم سيبث في القضية حتى و ان كانت في التاريخ القريب كما وقع بالعراق و ليبيا
اما لمجرد فلا دخل لي فيه و لكن فقط لاوضح بان الديمقراطية عندهم على مقاسهم