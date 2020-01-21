سعد المجرد في ورطة من جديد امام المحاكم الفرنسية

نجلاء مزيان: هبة بريس

قررت اليوم المحكمة الخاصة بقضية الفنان سعد لمجرّد والفتاة الفرنسية لورا بريول، قبول دعوة الاغتصاب والعنف الموجهة ضد الفنان المغربي سعد وتحويلها من محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم في انتظار الحكم النهائي

وبعد أن أصبحت الدعوة تتعلق بالإعتداء الجنسي و الاغتصاب كما ادعت “بريول” فان الفنان المغربي أصبح في ورطة خصوصا ان مثل هذه القضايا تطول في المحاكم بالإضافة ان الأحكام تكون جد قاسية

ومن ناحية أخرى، يستعد لمجرّد لإطلاق أغنيته الجديدة مع فرقة “فناير” خلال الأيام القادمة قبل شهر رمضان الكريم، بالإضافة لإحيائه مجموعة من المهرجانات مثل موازين …