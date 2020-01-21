كلية أصول الدين بتطوان تستنكر وصفها بمرتع “الخماج” والاسلاميين

هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بيان استنكاريا توصلت “هبة بريس” بنسخة منه و ذلك ضد ماوصفته ب “الافتراء والنيل من سمعتها” من قبل ماجاء على لسان أحد المحامين بهيأة تطوان .

وقد جاء بيان الكلية ليعلن للرأي العام أن ماجاء على لسان المحامي هو محض كذب و افتراء ، والغرض منه النيل من سمعة الكلية و صورتها الاعتبارية ، كما اعتبرت ان ما صرح به هو بمثابة هجمة شرسة على حرمة الكلية، مشددة على كون التصريح يعد ظلما و عدوانا على حرمة الكلية و سمعة اساتذتها و طلبتها و هيئاتها الادارية، كما احتفظت الكلية بحقها في اتباع الطرق و المساطر القانونية الكفيلة بمتابعة المعني بالامر و كذا الموقع الناشر .

وكان المحامي الحبيب حاجي قد وصف الكلية ب”مرتع الخماج والاسلاميين” قائلا ان حركة التوحيد والاصلاح والعدالة والتننية هم من يسيطرون عليها.

وكانت الجامعة قد قررت إحالة ملف التوظيفات على لجنة خاصة منبثقة عن مجلس الجامعة في أفق تتبع ومواكبة كافة المعطيات ذات الصلة به، بما فيها سبل التوقيف الاحترازي لكل المتهمين إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة.

وكانت “فضيحة جامعة عبد المالك السعدي” قد تفجرت، بعد تقدم شخصين بشكاية ضد موظف إداري بجامعة عبد المالك السعدي بسبب شيكات بدون رصيد، والذي اعترف أنه كان مجرد وسيط لكل من يرغب في الحصول على توظيفات أو تسجيل بالماستر أو الرفع من الدرجات المحصل عليها، حيث كان يتسلم المال من الراغبين في الخدمات ويعطي مقابله شيكا باسمه إلى أن يتحقق المراد