العثماني أمام نواب الأمة: المغرب حقق تقدما مهما في مؤشر محاربة الفساد

هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المغرب حقق تقدما مهما وملموسا في مؤشر محاربة الفساد خلال السنوات الأخيرة.
العثماني، أوضح في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بجلسة الاسئلة الشفوية الشهرية، أن ترتيب المغرب في هذا المؤشر تحسن بـ 17 رتبة في سنتي 2017 2018، مشيرا الى أنه كان يحتل المرتبة 90 سنة 2016، وتقدم الى 73 من أصل 180 دولة سنة 2018.
وأبرز العثماني، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي وضعتها الحكومة وفق توجيهات ملكية تطبق بشكل جيد، مشددا على أن محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية تعتمد على تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة وكذا تربية المواطنين على القيم الاسلامية والوطنية الأصيلة.
زوزو
في 18:35
نعم وبشكل ملموس صارت الدولة تحارب الفساد . فقط يجب التصريح بالفاسدين وبالحجج الدامغة لتجد سلطة يد العدالة ممدودة وبقوة لاستئصال هذا الوباء الخبيث . لكن بالمقابل يجب على الحكومة ان تتوجه وبشكل صارم لمحاربة فساد مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للامن الوطنى التى حولت المديرية الى ورشة لاتمام مشاريع العائلة والاصدقاء والمقربين فى موضوع الترقيات . فهناك ترقية قطار البراق وهناك ترقية القطار السريع كقطار عويطة وهناك ترقية سرعة السلحفاة .وللاطلاع اكثر . يجب النبش فى موضوع العلاقات المشبوهة بين المعمر على راس ولاية امن الرباط وباقى رؤساء المصالح بالمديرية العامة للامن الوطنى .
ص
في 18:39
اقسم بالله ان هذا الانسان دجال وخبيث لا مكان له من الصحة بتاتا الكدب الكدب تم الكدب حتى يصدقك الناس اعطيني شيئا ملموسا على ارض الواقع نلمس فيه التقدم اين هذا التقدم لا ارى سوى الفشل والتاخر والرشوة والظلم والقوي يسيطر على الضعيف
ولد الدرب
في 18:46
لقد ازداد الفساد في عهد حكومتهم المحترمة وبواسطة القوانين التي طبقتمونها على كل من يريد فضحه. الفساد أصبح محميا ومرخص في عهدكم. كفاكم تحمير المغاربة وتقزيمهم لن نعول ولا نثق في أحزاب جربها المغاربة مند الاستغلال إلى يومنا هذا لم تأتي لنا إلا بالفساد والمحسوبية والحكرة وتقزيم واحتقار وتبدير الثرواة.
Abdellatif
في 18:48
La société connu sous le nom de KARATA N es pas arrêté de falsifier les projets au niveau du royaume sous les yeux des responsables j ai des preuves