العثماني أمام نواب الأمة: المغرب حقق تقدما مهما في مؤشر محاربة الفساد

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المغرب حقق تقدما مهما وملموسا في مؤشر محاربة الفساد خلال السنوات الأخيرة.

العثماني، أوضح في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، بجلسة الاسئلة الشفوية الشهرية، أن ترتيب المغرب في هذا المؤشر تحسن بـ 17 رتبة في سنتي 2017 2018، مشيرا الى أنه كان يحتل المرتبة 90 سنة 2016، وتقدم الى 73 من أصل 180 دولة سنة 2018.

وأبرز العثماني، أن الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي وضعتها الحكومة وفق توجيهات ملكية تطبق بشكل جيد، مشددا على أن محاربة الفساد قضية دولة ومجتمع.

وأضاف رئيس الحكومة، أن الاستراتيجية تعتمد على تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة وكذا تربية المواطنين على القيم الاسلامية والوطنية الأصيلة.